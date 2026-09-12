Bolojan transmite că nu demisionează din funcția de premier și spune că își va preda mandatul succesorului: „Nu voi abandona țara”

Într-un mesaj publicat sâmbătă seara pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nu intenționează să demisioneze și că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său.

El a afirmat că România nu își permite prelungirea perioadei de provizorat, întrucât instabilitatea politică poate crește costurile de finanțare și poate afecta încrederea investitorilor și ratingul de țară.

„E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi. Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanției că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii și se poate reflecta în evaluarea ratingului de țară”, a scris Bolojan pe Facebook.

Bolojan: Nu voi abandona țara

Premierul interimar a atras atenția și asupra necesității unei rectificări bugetare, menționând că în anumite domenii fondurile aprobate sunt pe cale să se epuizeze.

Totodată, el spune că trebuie pregătit bugetul pentru anul 2027 și susține că reforma administrației și reducerea cheltuielilor statului sunt necesare pentru continuarea redresării.

În ceea ce privește propria poziție, Bolojan transmite că nu intenționează să plece din fruntea Guvernului prin demisie, adăugând faptul că o eventuală demisie a sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar avea efecte negative asupra funcționării statului.

„Trebuie pregătit bugetul anului viitor. Fără continuarea reformei administrației și reducerea cheltuielilor statului, acesta nu va putea respecta continuarea redresării. Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a explicat Bolojan.

Bolojan lansează noi critici la adresa PSD

El afirmă că soluția pentru ieșirea din blocaj este instalarea cât mai rapidă a unui guvern de încredere, primul pas fiind desemnarea de către președintele României a unui premier credibil.

Bolojan amintește că PNL a susținut de la începutul crizei formarea unui nou guvern politic și spune că PSD, partid care a coagulat majoritatea care a dus la căderea Guvernului, ar fi putut prelua guvernarea, însă „nu a reușit sau nu a vrut să își asume această răspundere”.

„PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reușit sau nu a vrut să își asume această răspundere. PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis: o rotativă la guvernare, cu susținere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureșan. PSD a refuzat, pentru că soluțiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înțelegerile pe sub masă, jocurile de culise și transferul responsabilității către alții”, a scris Bolojan.

Bolojan reia tema unui guvern tehnocrat

În aceste condiții, premierul interimar spune că o variantă de ieșire din această criză politică, „departe de ideal, dar necesară”, ar fi un guvern neutru, format din tehnocrați, „nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD”.

Acesta ar urma să aibă obiective clare și limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027, cu menținerea direcției de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii României.

„Adevărații profesioniști nu acceptă o misiune atât de grea pentru a executa ordine politice care contravin intereselor țării și vin din partea celor care fug de răspundere. Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare. România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară și nu putem accepta irosirea acestui efort”, a conchis Bolojan.

România are Guvern interimar de patru luni

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta nu a obținut votul în Parlament.

Pe parcursul verii, președintele Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.