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Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: „am fost stupid, am greșit”?

Elena Lasconi a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de lipsă de responsabilitate și de incapacitatea de a-și asuma propriile decizii.
Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui:
Sursa: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
20 iun. 2026, 16:10, Politic
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Într-un mesaj public cu accente critice și ironice, fostul lider USR i-a cerut șefului statului să iasă în fața românilor și să își asume eventualele greșeli.

Cât de greu e să-ți asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: «am fost stupid, am greșit»?”, a transmis Lasconi.

Elena Lasconi: „Românii iartă. Important este să fii sincer”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că românii sunt dispuși să ierte greșelile liderilor politici, însă doar dacă aceștia dau dovadă de sinceritate și asumare.

„Domnule președinte, românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman. Știu că aceste calități vă lipsesc, dar sunteți șeful țării, aveți un întreg aparat la dispoziție. Îl puteți folosi pentru reparat greșeli”, a afirmat aceasta.

„Veți fi primul președinte demis din istoria României”

În mesajul său, Elena Lasconi avertizează că lipsa unei reacții publice și refuzul asumării responsabilității ar putea avea consecințe politice majore.

„Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României”, a scris Lasconi.

Aceasta îl acuză pe Nicușor Dan că încearcă să transfere responsabilitatea asupra altor persoane și instituții, în loc să răspundă direct pentru propriile decizii.

Critici privind activitatea de la Cotroceni

Elena Lasconi a continuat seria criticilor, afirmând că funcția prezidențială necesită „demnitate, empatie, diplomație și onestitate”, nu doar apariții publice și deplasări externe.

„La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră”, a transmis aceasta.

Totodată, ea a susținut că un lider politic nu poate reprezenta eficient România fără o legătură autentică cu cetățenii și cu valorile naționale.

Mesaj cu ironii și referințe la Ion Creangă

Finalul intervenției a fost marcat de o serie de remarci ironice și de o referință la opera lui Ion Creangă.

„Domnule președinte, sunteți pe cale să deveniți un personaj de poveste. Doar de dumneavoastră depinde dacă vreți să fiți ăla bun sau ăla rău”, a concluzionat Elena Lasconi.

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