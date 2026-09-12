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Prima bătălie navală dintre roboți a avut loc în Marea Neagră. Un sistem autonom ucrainean a scufundat un robot rusesc

Prima bătălie navală dintre roboți a avut loc în Marea Neagră. În premieră istorică, un sistem autonom ucrainean s-a luptat cu un robot rusesc. Sistemul ucrainean a ieșit învingător.
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Petru Mazilu
12 sept. 2026, 19:14, Știri externe
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Prima bătălie navală dintre roboți a avut loc în Marea Neagră, potrivit Clash Report. Este vorba despre o premieră mondială această fiind prima bătălie cunoscută între două ambarcațiuni fără echipaj, susțin reprezentanții armatei ucrainene.

Ei au prezentat imagini de la bătălia navală. Un sistem naval autonom ucrainean, Sargan-3000, echipat cu un tun automat norvegian de calibru 12,7 mm, a localizat și scufundat un sistem naval autonom rusesc în Marea Neagră.

Ucraina, deschizătoare de drumuri în războiul cu drone și roboți

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF). Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei. Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE.

În mod ironic, modelul ucrainean este preluat de adversarii ruși, dar și de cartelurile columbiene care au trimis voluntari pe front pentru a învăța la fața locului tehnica utilizării dronelor.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone. În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.

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