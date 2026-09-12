Kremlinul reacționează după ce Zelenski a spus că este pregătit să se vadă cu Putin la summitul G20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să aibă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20 din Miami, dacă acesta din urmă va participa.

Într-un interviu pentru Deutsche Welle, el a spus că ar merge la Miami, în Florida, pentru reuniunea programată în luna decembrie, în cazul în care Vladimir Putin ar fi prezent.

La scurt timp după afirmațiile lui Zelenski, a venit și răspunsul din partea Kremlinului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat, potrivit Interfax, că nu a fost luată încă o decizie cu privire la participarea lui Putin la summitul G20, dar a reiterat cererea liderului rus ca Zelenski să vină în Rusia pentru discuții.

„Nu ştim încă dacă [Putin] va merge la Miami. Dacă dorește cu adevărat să se întâlnească cu Putin, atunci Putin a spus deja că poate zbura la Moscova”, a spus Peskov, potrivit agenției Interfax.

Reacția Kremlinului vine în contextul în care Vladimir Putin a respins în repetate rânduri ofertele pentru o întâlnire față în față cu Zelenski pentru a pune capăt războiului început în februarie 2022.

Ultima întâlnire fizică dintre Putin și Zelenski

Această întâlnire care ar putea avea loc la Miami ar fi prima întrevedere directă dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin din luna decembrie a anului 2019.

Cei doi lideri s-au întâlnit atunci la Paris, alături de președinții Franței și Germaniei, în cadrul formatului de negociere „Cvartetul din Normandia”.