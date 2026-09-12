Kremlinul reacționează după ce Zelenski a spus că este pregătit să se vadă cu Putin la summitul G20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să aibă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20 din Miami, dacă acesta din urmă va participa.
Într-un interviu pentru Deutsche Welle, el a spus că ar merge la Miami, în Florida, pentru reuniunea programată în luna decembrie, în cazul în care Vladimir Putin ar fi prezent.
La scurt timp după afirmațiile lui Zelenski, a venit și răspunsul din partea Kremlinului.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat, potrivit Interfax, că nu a fost luată încă o decizie cu privire la participarea lui Putin la summitul G20, dar a reiterat cererea liderului rus ca Zelenski să vină în Rusia pentru discuții.
„Nu ştim încă dacă [Putin] va merge la Miami. Dacă dorește cu adevărat să se întâlnească cu Putin, atunci Putin a spus deja că poate zbura la Moscova”, a spus Peskov, potrivit agenției Interfax.
Reacția Kremlinului vine în contextul în care Vladimir Putin a respins în repetate rânduri ofertele pentru o întâlnire față în față cu Zelenski pentru a pune capăt războiului început în februarie 2022.
Această întâlnire care ar putea avea loc la Miami ar fi prima întrevedere directă dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin din luna decembrie a anului 2019.
Cei doi lideri s-au întâlnit atunci la Paris, alături de președinții Franței și Germaniei, în cadrul formatului de negociere „Cvartetul din Normandia”.