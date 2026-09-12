Volodimir Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20, dacă liderul rus participă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să aibă o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în Statele Unite, dacă acesta va participa la summitul Grupului celor 20 (G20), programat în decembrie.

Într-un interviu acordat Deutsche Welle, liderul ucrainean a confirmat că ar merge la Miami, în Florida, pentru reuniune, în cazul în care Vladimir Putin ar fi prezent.

„Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a spus Volodimir Zelenski.

Acesta a precizat că, în cazul unei întâlniri cu Vladimir Putin, prioritatea ar trebui să fie obținerea unor rezultate efective în plan diplomatic, nu schimburile de replici care s-au tot repetat.

„Nu este vorba despre cuvinte. Ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună – asta nu contează. Ceea ce contează sunt rezultatele”, a declarat Zelenski.

Ultima întâlnire fizică dintre Putin și Zelenski

Această întâlnire care ar putea avea loc la Miami ar fi prima întrevedere directă dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin din luna decembrie a anului 2019.

Cei doi lideri s-au întâlnit atunci la Paris, alături de președinții Franței și Germaniei, în cadrul formatului de negociere „Cvartetul din Normandia”.

Până în acest moment, Kremlinul nu a confirmat că Putin va participa la summitul G20 din Miami.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus la începutul acestei săptămâni că ar putea avea loc o întâlnire trilaterală între președintele SUA, Donald Trump, Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, în marja summitului APEC, programat pentru 18-19 noiembrie la Shenzhen, în China.