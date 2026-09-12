Călătorie în timp. Un sat aflat pe malul mării nu are mașini, drumuri sau pubele

Satul Porthdinllaen este situat pe peninsula Llŷn, în regiunea Dwyfor din Gwynedd, Țara Galilor. Potrivit Express, localitatea are statutul de sat fără mașini. Din 1994, organizația National Trust administrează și protejează zona, aceasta fiind doar una dintre inițiativele menite să garanteze conservarea aspectului nealterat.

Turiștii îl descriu drept un loc minunat unde te poți opri pentru a admira panoramele spectaculoase ale coastei și frumoasa plajă cu nisip, urmărind în același timp pescarii care navighează prin golf.

Un punct de atracție major al așezării este pub-ul său remarcabil, situat chiar pe malul mării. Mulți clienți îl consideră unul dintre cele mai bune pub-uri britanice, atât datorită serviciilor, cât și a poziției.

Tŷ Coch Inn se află chiar pe malul mării, iar clădirea sa roșie, inconfundabilă, este un element definitoriu al satului, fiind singurul loc unde turiștii se pot opri pentru relaxare și băuturi. Localul aplică politici stricte pentru a-și păstra caracterul specific și nu acceptă rezervări de mese. De asemenea, localul este închis duminică seara și nu oferă cină.

Un sat cu reguli stricte pentru vizitatori

Accesul cu autovehicule în interiorul satului este interzis. Cei care plănuiesc o excursie de o zi trebuie să își lase mașinile în parcarea din Morfa Nefyn. Acest lucru presupune o plimbare de aproximativ 20 de minute, fie pe plajă, fie pe poteca de pe promontoriu care traversează un teren de golf.

De asemenea, Porthdinllaen nu dispune de facilități publice pentru colectarea deșeurilor, ceea ce înseamnă că vizitatorii trebuie să își transporte singuri gunoiul. În ceea ce privește câinii, aceștia sunt admiși în Porthdinllaen, însă proprietarii sunt rugați să îi țină în lesă în apropierea pubului.