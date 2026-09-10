Remorcher care se îndrepta către Constanța, atacat de ruși. Kremlinul susține că nava făce transporturi pentru armata ucraineană

Rusia a atacat un remorcher în apropierea portului ucrainean Odesa. Potrivit Nexta, doi cetățeni din Azerbaidjan au murit.

Atacul a avut loc miercuri. Drone rusești au atacat remorcherul TEDY în Marea Neagră, în apropierea Odessei. Doi cetățeni din Azerbaidjan, Aslan Aliev și Asim Gasyimov, au murit la bordul navei, iar alți doi marinari au suferit arsuri, transmite sursa menționată.

După primul atac, remorcherul avariat s-a îndreptat către portul românesc Constanța, dar a fost atacat de încă două ori în timpul nopții.

Ce spun rușii

Miercuri, Ministerul Apărării din Rusia a raportat un atac asupra unui remorcher care însoțea nave către portul Odesa. Ministerul nu a menționat numele navei, însă ora, locul și tipul atacului corespund informațiilor despre atacul asupra remorcherului TEDY.

Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Rusia va continua să atace navele comerciale din Marea Neagră, care sunt folosite pentru transportul de arme și resurse pentru Forțele Armate ale Ucrainei”.

Atacuri în serie asupra navelor comerciale

Pe parcursul războiului cu Ucraina, Rusia și-a intensificat atacurile asupra navelor civile și infrastructurii portuare din Marea Neagră. Sunt vizate în mod repetat cargouri comerciale sub pavilioane străine. În urma atacurilor au fost victime în rândul echipajelor maritime.

În ultimele luni, conflictul naval s-a transformat într-un război de uzură cu drone și rachete. Atacurile au afectat libertatea de navigație și securitatea alimentară globală deoarece prin Marea Neagră sunt transportate numeroase cereale.

Incidente în apropierea României

Două incidente grave s-au produs în apropierea României. Un cargou plecat din portul ucrainean Reni, având 12 oameni la bord, s-a scufundat în Zona Economică Exclusivă a României. Echipajul a raportat că a fost lovit de o dronă. Toți marinarii au fost salvați de echipe de intervenție din România.

Reecent, scafandrii militari români) au detonat controlat în Marea Neagră două drone rusești de tip Gerbera. Acestea au fost descoperite de o navă civilă în apropierea platformei de gaze Neptun Deep, la circa 165 de kilometri de Constanța.