Operatorii turistici pregătesc deja vara 2027. Paralela45: Capacitatea charter crește puternic, iar Albania intră pe lista curselor directe

Creșterea indică o miză mai mare a turoperatorului pe vacanțele cumpărate în pachet și pe plecările directe din aeroporturile regionale, într-o piață în care Grecia, Turcia și Spania rămân principalele destinații de vară.

Printre noutățile sezonului 2027 se află introducerea unei curse charter București–Tirana, ceea ce înseamnă intrarea Albaniei în programul de zboruri charter al companiei. Până acum, vacanțele în această țară erau vândute folosind curse regulate.

O altă rută nouă va lega Constanța de Heraklion, în Creta. Compania operează deja din Constanța curse spre Antalya. Potrivit ofertelor prezentate de operator, prețurile de pornire sunt de 499 de euro de persoană pentru un sejur în Albania și de 311 euro pentru un pachet în Heraklion cu plecare din Constanța. Acestea sunt tarife minime anunțate pentru perioada de presale și pot varia în funcție de hotel și perioada aleasă.

Mai multe zboruri directe din aeroporturile regionale

Extinderea nu vizează doar Bucureștiul. Din Craiova vor fi introduse zboruri directe către Costa Brava, iar din Timișoara va fi reluată aceeași destinație.

De la Timișoara vor mai exista, potrivit programului anunțat, curse către Palma de Mallorca, Antalya, Corfu, Rhodos, Heraklion, Zakynthos, Larnaca și Cipru de Nord.

Compania reia în același timp zborurile din București către insulele grecești Samos și Lesbos, două destinații care fuseseră scoase anterior din programul charter.

Pentru Muntenegru va fi schimbat și aeroportul de sosire. După ce în sezonul 2026 cursele au aterizat la Podgorica, în 2027 acestea vor ajunge la Tivat, situat mai aproape de principalele stațiuni de pe litoral și care permite reducerea timpului de transfer.

Grecia, Turcia și Spania rămân în centrul programului de vară

Cea mai mare parte a ofertei continuă să fie concentrată în destinațiile clasice pentru turiștii români.

În Grecia sunt incluse Creta, Corfu, Kefalonia, Rhodos, Kos și Zakynthos, în timp ce în Turcia programul cuprinde Antalya și Bodrum.

Pentru Spania sunt prevăzute zboruri sau pachete către Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz, Gran Canaria, Palma de Mallorca și Tenerife. Programul include și Sardinia și Sicilia, în Italia, precum și Algarve și Madeira, în Portugalia.

Creștere de aproape 80% în doi ani

Saltul față de 2025 vine după integrarea Paralela45 în grupul polonez Rainbow Tours, în urma fuziunii din mai 2025. Compania susține că apartenența la grup i-a oferit acces la capacități aeriene suplimentare și la o rețea operațională mai extinsă.

Majoritatea charterelor din sezonul 2027 vor fi operate în parteneriat cu Enter Air, companie aeriană charter din Polonia care operează zboruri de vacanță către destinații din Europa, Africa și Asia.

Extinderea capacității vine într-un moment în care operatorii încearcă să atragă rezervări pentru vara următoare cu multe luni înainte de plecare. Pentru prima perioadă de vânzări, între 8 septembrie și 31 octombrie, Paralela45 oferă inclusiv posibilitatea achitării unui avans de 10%, restul sumei urmând să fie plătit cu 30 de zile înainte de plecare.

În aceeași perioadă sunt incluse servicii care permit modificarea sau anularea rezervării în anumite condiții și înghețarea prețului pachetului, precum și gratuitatea zborului pentru copiii cu vârste între doi și 12 ani, în luna iulie, pe anumite curse către Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania.