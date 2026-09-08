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Câine surd la vânătoare: elevii de a IX-a încep școala fără manuale | Ce spune ministrul Educației

E degringoladă totală la clasa a IX-a. În vreme ce elevii din alte clase și-au primit manualele, cei de-a IX-a vor avea de așteptat mult și bine. Asta pentru că Ministerul Educației spune că licitațiile pentru noile manuale au început mai târziu și totul a fost dat peste cap. Ca soluție la clasă, Dimian propune recapitulări.
Câine surd la vânătoare: elevii de a IX-a încep școala fără manuale | Ce spune ministrul Educației
Luiza Moldovan
08 sept. 2026, 13:39, Social
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Elevii de clasa a IX-a au început anul școlar fără manuale și nu le vor primi prea curând.

Situația apare după schimbarea programelor școlare, care a impus elaborarea unor manuale noi. Ministrul Educației, Mihai Dimian, spune că licitația a fost accelerată, dar a început mai târziu decât era preconizat.

La acest moment, nu există încă un contract semnat pentru noile manuale.

Procedura din târg nu se potrivește cu cea din minister

Potrivit lui Dimian, bugetul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 27 martie, iar documentația pentru achiziția manualelor a fost transmisă pentru publicare a doua zi.

Editurile au avut apoi nevoie de timp pentru elaborarea noilor manuale, în acord cu programele și cerințele din caietul de sarcini.

Un proces de achiziție de manuale (…) nu durează doar trei-patru luni prin licitație, pentru că ai nevoie de elaborarea manualului, evaluarea manualului”, a explicat Mihai Dimian.

În unele domenii au fost depuse chiar și 9, 10 sau 11 manuale, iar evaluarea acestora a durat din a doua jumătate a lunii iunie până la mijlocul lunii august.

Ministrul susține că, în total, procedura a durat aproximativ șapte luni, față de cele zece luni estimate inițial.

Cu ce vor lucra elevii până apar manualele

Lipsa manualelor noi nu ar trebui să blocheze activitatea de la clasă, spune ministrul Educației. Pentru primele săptămâni, profesorii au primit recomandări, ghiduri și materiale metodologice.

În plus, începutul clasei a IX-a va include o perioadă de două-trei săptămâni pentru recapitularea materiei din gimnaziu și evaluarea inițială.

Profesorii vor putea folosi și manualele vechi, în format fizic sau digital, pentru temele care se regăsesc și în vechile programe.

Elevii provenind din clase diferite, mai întâi faci o evaluare inițială să vezi pe ce construiești în viitor”, a precizat ministrul.

Când ar putea ajunge manualele la elevi

Ministerul estimează că în a doua jumătate a lunii septembrie ar putea fi semnate contractele pentru noile manuale.

Dacă nu apar contestații, variantele digitale ar putea fi puse la dispoziția elevilor după semnarea contractelor.

Pentru manualele tipărite, termenul este mai lung

Ministrul estimează că acestea ar putea ajunge în școli la aproximativ trei-patru săptămâni după semnarea contractelor.

Există însă un factor care poate schimba acest calendar: contestațiile depuse de edituri.

Dacă procedura de achiziție este contestată, fie la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, fie ulterior în instanță, semnarea contractelor și tipărirea manualelor pot fi amânate. Într-un astfel de caz, elevii de clasa a IX-a ar putea aștepta manualele mult mai mult decât termenul estimat acum de Ministerul Educației.

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