Mihai Dimian spune că „nu avem haos în educație”: Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, respinge ideea că în educație ar fi „haos” și critică scenariile alarmiste prezentate în spațiul public.

Ministrul a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre „imaginea «haosului din educație» proiectată în spațiul public” și susține că, într-un sistem atât de complex, există „multe probleme care trebuie rezolvate”, dar nu haos.

Acesta precizează că, în analiza sistemelor complexe, există celebrul „efect al fluturelui”, în care chiar și o bătaie de aripi poate avea, în anumite condiții, efecte importante.

„Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. (…) Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla”, mai spune ministrul Educației.

Dimian: „Realitatea a fost alta”

În postarea intitulată „Despre «haosul din educație»”, Mihai Dimian spune că încă din prima sa zi de mandat a văzut „proiectată în spațiul public imaginea «haosului din educație»”, pornind de la „realitatea” că 50% dintre școli nu vor organiza simulările pentru Evaluarea Națională.

El spune că a primit, totodată, „numeroase sfaturi” pentru a renunța la organizarea simulării în acest an.

„Mesajul meu a fost unul de respect pentru dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile și o deschidere a dialogului cu reprezentanții federațiilor sindicale, precum și direct cu profesorii și elevii. Am pregătit, cu răbdare și măsuri adaptive, alături de colegi, acest exercițiu important pentru elevi. Realitatea a fost alta: peste 97% dintre școli au organizat simulările în prima etapă și am oferit și oportunitatea unei a doua simulări la care au mai participat încă 1,5%. Mi s-a «explicat» ulterior că senzaționalul vinde, în timp ce realitatea este, de multe ori, plictisitoare. Prefer însă această realitate «plictisitoare», construită prin muncă, fapte și rezultate, în locul scenariilor spectaculoase despre ceea ce urmează să se întâmple”, afirmă Dimian.

„Haosul din PNRR” și „haosul de la Bacalaureat”

Acesta declară că au urmat „multe alte situații” în care i s-a spus, „înainte ca lucrurile să se întâmple, că va fi haos”.

„Reamintesc aici doar despre «haosul din PNRR» pentru educație, pe care realitatea arată că îl încheiem cu bine, printr-un efort considerabil al tuturor celor implicați; despre «haosul de la Bacalaureat», care s-a încheiat cu cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, prin aceeași implicare și măsuri adaptate situațiilor dificile cu care ne-am confruntat. Probleme există în educație. Unele sunt vechi, altele sunt mai noi, dar la fel de serioase și nu am nicio intenție să le minimalizez. Dar problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educația nu se construiește din titluri spectaculoare. Se reconstruiește cu răbdare, cu implicare și cu pasiune”, explică ministrul Educației.

El spune că Ministerul Educației și Cercetării coordonează peste 6.000 de ordonatori de credite, aproximativ jumătate din numărul de ordonatori de credite din Guvernul României.

Sistemul are peste 300.000 de angajați, mai mult de un sfert din totalul angajaților din instituțiile și autoritățile publice, și aproximativ 3,5 milioane de copii și tineri în învățământul preuniversitar și universitar.

Împreună cu părinții, „mai mult de jumătate din populația României” este implicată în sistem.

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării are în responsabilitate implementarea a 7.000 de proiecte PNRR, aproximativ o treime din numărul total de proiecte PNRR ale României.

„Doar privind aceste cifre, am putea ajunge la concluzia că România s-ar putea descurca și cu un Guvern format din 2-3 ministere. Dar există o concluzie mai serioasă. Într-un sistem de asemenea dimensiuni și complexitate, în care milioane de oameni interacționează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulțumiri sau situații care trebuie corectate”, arată Dimian.

Făcând referire la „efectul fluturelui”, acesta spune că poate produce, în anumite condiții, efecte enorme chiar și pornind de la o simplă „bătaie de aripi”.

„În educație există suficiente probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm. Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Educația nu poate fi reconstruită într-o lună sau într-un an. Dar poate fi îndreptată, dacă avem continuitate, înțelegere și răbdare. (…) Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate. Iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla”, mai spune Dimian.