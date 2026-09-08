Călătoriile în afara Uniunii Europene rămân cele mai expuse la costuri neașteptate de roaming, indiferent de operator. Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Statele Unite, cinci dintre destinațiile cele mai căutate de românii care ies din spațiul UE, au ceva în comun: niciuna nu beneficiază de regulile europene de tarifare, iar planurile de acasă tratează diferit fiecare țară, uneori cu costuri foarte mari pentru trafic de date. Pentru cine caută o opțiune de eSIM pentru mai multe țări sau un plan de eSIM internațional, diferențele de tarifare de la o țară la alta pot complica estimarea costului total.

Avantajele principale ale eSIM pentru destinații multiple

Un profil eSIM cumpărat separat pentru fiecare țară elimină variabilele roamingului clasic. Pentru cine traversează mai multe țări în aceeași călătorie, un numărul virtual Yesim ține numărul obișnuit activ prin aplicație, indiferent de câte profiluri eSIM instalezi pe parcurs pentru date. Aceasta este adesea considerată opțiunea pentru cel mai bun eSIM în călătoriile lungi.

Un profil separat pentru fiecare țară, fără să pierzi profilurile anterioare.

Continuitate a numărului de telefon prin numărul virtual, indiferent de destinație.

Fără costuri de roaming vocal, adesea mai scump decât datele mobile.

Activare rapidă, fără proceduri repetitive la fiecare graniță.

Exemple de utilizare: Turcia, Egipt, Dubai, Maroc și SUA

Rețelele mobile din orașele mari ale Turciei oferă acoperire bună dacă activezi un eSIM Turcia; problema e costul roamingului clasic, nu semnalul. În Egipt, conectivitatea variază puternic, iar opțiunea de eSIM Egipt te ajută să eviți internetul hotelier lent. Dubai și EAU au una dintre cele mai bune infrastructuri, iar un profil eSIM Dubai este util mai ales pentru business. În Maroc, un plan de eSIM Maroc te scapă de înregistrarea cu acte la cartelele locale care consumă timp din prima zi. În SUA, distanța mare face ca un pachet eSIM SUA să fie mult mai convenabil decât roamingul transatlantic.

Pentru un itinerariu care combină mai multe dintre aceste țări, de exemplu Turcia și Egipt în aceeași vacanță sau Dubai și Maroc într-un turneu de business mai lung, un profil eSIM separat pentru fiecare escală elimină nevoia de a negocia roaming între diferite rețele locale. Timpul câștigat la fiecare graniță, prin activarea rapidă a unui profil nou, se adaugă la economia directă de cost față de roamingul clasic.

Alege câte un profil eSIM separat pentru fiecare țară din itinerariu. Activează fiecare profil chiar în ziua sosirii în țara respectivă. Configurează numărul virtual dacă vrei să rămâi contactabil pe același număr peste tot. Verifică acoperirea rețelei locale înainte de a cumpăra pachetul pentru fiecare destinație.

Comparație pe scurt cu alte opțiuni

Roamingul clasic rămâne cea mai costisitoare variantă pentru aceste cinci destinații, mai ales la volume mari de date. Cartelele fizice locale sunt uneori mai ieftine, dar presupun proceduri diferite în fiecare țară, de la acte de identitate la adrese locale de facturare, în funcție de reglementările fiecărui stat. Alți furnizori eSIM acoperă parțial aceste destinații, însă puțini permit administrarea mai multor profiluri și a unui număr virtual din aceeași aplicație, fără facturi separate pentru fiecare țară vizitată. Pentru un călător care vizitează trei sau patru dintre aceste țări într-un singur an, diferența administrativă devine la fel de importantă ca prețul în sine.

Întrebări frecvente

În câte țări funcționează eSIM Yesim? Acoperirea include Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc, SUA și alte zeci de destinații; lista completă e disponibilă direct în aplicație.

Pot folosi același număr virtual în toate aceste țări? Da, numărul virtual funcționează prin aplicație, independent de profilul eSIM de date folosit în fiecare țară.

Există riscul să rămân fără semnal la trecerea dintr-o țară în alta? Nu, atât timp cât profilul următor e deja instalat înainte de graniță; activarea se face în câteva secunde, imediat ce telefonul detectează rețeaua noii țări.

Are sens să cumpăr câte un profil pentru fiecare țară, în loc de un pachet regional unic? Depinde de itinerariu: pentru câteva zile în fiecare țară, profilurile separate oferă control mai bun asupra costurilor decât un pachet regional generic, plătit la un preț fix indiferent de consum.

Prin ce se diferențiază Yesim de alți furnizori? Prin posibilitatea de a administra mai multe profiluri eSIM și un număr virtual din aceeași aplicație, fără facturi separate pentru fiecare destinație.

Cât timp înainte de plecare trebuie cumpărat profilul eSIM? Poate fi cumpărat și instalat cu câteva zile înainte, fără să fie activat imediat; activarea propriu-zisă a datelor se face abia la sosirea în țara respectivă.

Concluzie

Alegerea celui mai bun eSIM pentru o călătorie în afara UE depinde, în primul rând, de țara de destinație, nu de un singur furnizor universal valabil peste tot. Contează acoperirea reală în orașele vizitate, viteza rețelei locale și cât de simplu e procesul de activare înainte de plecare. Codul YEMFAXRO10 oferă 10% reducere la prima comandă, indiferent de câte țări incluzi în itinerariu.