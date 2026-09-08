Noua destinație preferată pentru „dinți perfecți”. Un implant costă de patru ori mai puțin decât în Europa de Vest

Albania câștigă teren pe piața turismului dentar, iar Tirana încearcă să devină o alternativă la Turcia pentru europenii care caută tratamente stomatologice la prețuri mai mici, relatează BBC.

În zona metropolitană a capitalei albaneze funcționează aproape 400 de clinici stomatologice, la o populație de aproximativ 600.000 de locuitori. Multe dintre acestea sunt concentrate în centrul orașului și se adresează inclusiv străinilor, cu site-uri și reclame în engleză și italiană.

Implanturi de aproximativ 600 de euro

Un implant dentar costă în Albania, în general, aproximativ 600 de euro, un nivel apropiat de cel practicat în Turcia. În Marea Britanie, Franța sau Germania, același tratament poate ajunge să coste de patru ori mai mult.

Prețurile au transformat tratamentele stomatologice într-o componentă tot mai vizibilă a turismului medical albanez. Dezvoltarea curselor aeriene low-cost către Tirana facilitează, la rândul său, accesul pacienților din alte state europene.

Creșterea acestui tip de turism este însoțită însă și de avertismente privind alegerea clinicilor și verificarea calificărilor medicilor, în condițiile în care tratamentele efectuate în străinătate pot necesita intervenții suplimentare în cazul apariției unor complicații.

Dezvoltarea turismului medical aduce și riscuri

Extinderea sectorului ridică însă semne de întrebare privind calitatea serviciilor. Reprezentanți ai industriei avertizează că apariția unor operatori mai puțin riguroși ar putea afecta reputația turismului medical albanez. În acest context a fost înființată Asociația Albaneză pentru Turism Medical, însă nu toate clinicile fac parte din organizație.

Autoritățile încearcă, la rândul lor, să reglementeze mai bine domeniul. Premierul Edi Rama spune că numărul vizitatorilor străini în Albania s-a dublat în ultimii cinci ani, iar turismul medical are un potențial important.

Guvernul ia în calcul introducerea unei forme oficiale de certificare pentru furnizorii de servicii medicale destinate străinilor, fără ca detaliile sistemului să fi fost stabilite deocamdată.

Albania se extinde și pe piața transplanturilor de păr

Oferta nu se limitează la stomatologie. În Tirana s-au dezvoltat și clinici pentru transplant de păr, unele dintre ele colaborând cu specialiști turci sau fiind filiale ale unor companii din Turcia.

Turismul medical începe astfel să se combine cu cel de vacanță, pacienții fiind atrași și de posibilitatea de a petrece câteva zile în Albania înainte sau după tratament, spun autoritățile albaneze.