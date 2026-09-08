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Restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale pentru Turul României la ciclism

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drumuri naționale, în perioada 10-12 septembrie, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției cicliste internaționale Turul României 2026.
Restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale pentru Turul României la ciclism
Fotografie cu rol ilustrativ, Sursa foto: SEBASTIAN SASCAU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 sept. 2026, 13:21, Social
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Potrivit CNAIR, joi, 10 septembrie, circulația va fi restricționată pe DN 2, între kilometrii 328+962 și 327+963, pe sectorul dintre localitățile Roman și Horia, județul Neamț. Restricția este programată în intervalul 13:10-13:20.

Vineri, 11 septembrie, vor fi instituite restricții pe DN 11, între localitatea Oituz și limita județelor Bacău și Covasna, între kilometrii 115+954 și 90+000, în intervalul 12:30-13:25. Un al doilea interval este prevăzut între kilometrii 90+000 și 69+000, de la limita județelor Bacău și Covasna, între orele 13:00 și 14:14.

Sâmbătă, 12 septembrie, circulația va fi restricționată pe DN 11, între kilometrii 16+820 și 9+880, pe sectorul dintre Lunca Câlnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman, în intervalul 10:35-10:50.

Restricțiile vor fi instituite doar pentru perioadele necesare trecerii participanților la competiție, vor fi semnalizate corespunzător, iar traficul va fi dirijat de polițiștii rutieri.

CNAIR le recomandă șoferilor să țină cont de intervalele în care sunt programate restricțiile, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren și să circule cu prudență în zonele afectate.

Turul României 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale de ciclism organizate în țarăm, se desfășoară în perioada 9-13 septembrie, pe un traseu de peste 800 de kilometri. Ediția din acest an marchează o premieră, startul oficial fiind dat pentru prima dată în afara României, la Chișinău.

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