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Ce a pățit o vedetă pe Autostrada Moldovei: „Cel mai stresant drum”

O cunoscută artistă din România a trecut prin momente neplăcute pe Autostrada Moldovei (A7,) în timp ce mergea de la Bacău spre București. Este vorba despre Theo Rose, care le-a povestit fanilor, într-o filmare, cum a ajuns să calculeze fiecare kilometru pentru a nu rămâne fără benzină.
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Theo Rose a povestit pe Instagram că era să rămână fără benzină pe Autostrada Moldovei deoarece pe marginea șoselei nu au fost construite stații de combustibil.

„Cel mai stresant drum București-Bacău/Bacău-București. Al dracului autostradă, dacă pe ea există benzinărie. La noi e rezervorul mic și am rămas… Când am ajuns, am ajuns la limită, deci cu 15 kilometri range și s-a dus imediat. Am alimentat imediat. Am făcut full”, a povestit artista.

Vedeta se întorcea de la un concert susținut în Bacău. A alimentat imediat, însă, la întoarcerea spre București, situația s-a repetat.

„Când am ajuns, am ajuns la limită, cu 15 kilometri range, și s-a dus imediat. Am alimentat imediat, a făcut full. Și până la București nicio șansă, ne oprim la Ploiești să alimentăm. Dacă ajungem”, a povestit cântăreața.

Theo Rose a ajuns cu bine acasă

Problema a apărut când indicatorul mașinii i-a arătat că mai are combustibil pentru aproximativ 18 kilometri, în timp ce până la Ploiești-Vest mai erau 23 de kilometri.

„Pentru că arată că mai avem 23 de kilometri până la Ploiești și combustibilul mai e pentru 18 kilometri. Cred că ne găsiți pe autostradă. Dorm în mașină, în caz de ceva. Dacă aveți o canistră de benzină, să o aduceți, vă rog frumos”, a glumit Theo Rose, vizibil îngrijorată.

„Foarte greșit ce am spus. După ce că avem autostradă până la Bacău, mai fac figuri. Mai vreau și benzinărie. Dar de ce nu plecăm cu canistra de benzină?”, s-a întrebat ea.

Pentru a economisi combustibil, Theo Rose a decis să oprească aerul condiționat și să continue drumul cu geamurile deschise.

„Doamne, vai de capul meu. Bine, lăsați, bine că este autostradă. Mai faceți”, a mai spus artista.

În cele din urmă, Theo Rose a reușit să ajungă cu bine la destinație și și-a liniștit fanii: „Am ajuns cu bine, nu vă îngrijorați”.

De ce nu sunt stații de combustibili pe Autostrada Moldovei

Pe Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) nu au existat inițial stații de carburanți deoarece licitațiile și contractele de concesiune pentru spațiile de servicii au fost organizate de CNAIR separat de tronsoanele de drum.

Licitațiile au fost organizate cu întârziere. Statul s-a concentrat pe finalizarea și darea în folosință a șoselei pentru a deschide traficul rutier mai repede, lăsând spațiile de servicii pentru etape ulterioare.

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