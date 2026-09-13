Un turist a murit în Munții Făgărașului. Echipele Salvamont avertizează că recuperarea cadavrului este dificilă

Salvamont Argeș anunță că misiunea a început sâmbătă la Vârful Mircii din Munții Făgărașului. Un turist a căzut de la mare înălțime. Pentru recuperarea cadavrului acționează și salvamontiștii din Sibiu.

„Toți salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, sunt, de ieri după-amiază, mobilizați într-o misiune dificilă în Munții Făgăraș, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal. În acest moment, echipele SalvamontArgeș și SalvamontSibiu acționează pentru recuperarea și evacuarea trupului neînsuflețit”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Echipele Salvamont au o misiune dificilă

Echipele de intervenție au transmis că misiunea este dificilă și ar putea ține mai mult decât se estima inițial.

„Zona este foarte expusă și dificilă, iar salvatorii montani sunt pe munte de multe ore, după o noapte de intervenție. Oboseala este mare, însă întreaga echipă rămâne concentrată asupra misiunii. În aceste condiții, vă rugăm să înțelegeți că eventualele intervenții solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal. Vă rugăm să nu vă supraestimați puterile, să evitați traseele dificile și zonele expuse și să vă planificați cu responsabilitate fiecare drumeție. Salvatorii montani sunt oameni. Și ei obosesc. Astăzi, toți sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei”, a precizat Salvamont.

Victima este un turist străin. Inițial, echipele Salvamont au încercat să transporte cadavrul cu un elicopter, dar s-a renunțata la misiune din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.