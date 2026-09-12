Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor cu o masă lungă de 5 kilometri. Primarul general al Capitalei: „A fost o mare sufragerie aici, în centrul orașului”

Evenimentul a reunit aproximativ 20.000 de persoane la numeroasele mese care au însumat mai bine de 5 kilometri. „Masa care unește”, lungă de 5.055 de metri, a fost amplasată de-a lungul Bulevardului Unirii până la Piața Constituției, în fața Palatului al Parlamentului.

„Așa ceva trăiești o dată-n viață! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km.

Și, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul.

Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauza nobilă: să contribuie la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România”, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei Municipiului București.



Ciprian Ciucu: a fost, literalmente, un oraș sufragerie!

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, i-a felicitat în aceeași postare pe organizatorii de la „Masa care unește” pentru că au reușit să-i scoată pe bucureșteni din casă, să-i așeze împreună la aceeași masă:

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției. Așa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraș sufragerie!”, a declarat edilul.

Primarul Ciucu a mulțumit Fundației Metropolis care, din banii adunați azi din donații, continuă construcția primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, care se ridică în curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

„Masa care unește” în presa internațională

Evenimentul din capitala României a fost relatat și de presa internațională. Associated Press scrie că banii strânși în urma evenimentului vor fi folosiți pentru construirea unui centru psihiatric pediatric de 3.900 de metri pătrați în cadrul complexului Spitalului Obregia din București. Acesta este finanțat din donații și sponsorizări private și va costa aproximativ 16,5 milioane de euro, potrivit Fundației Metropolis, care susține proiectul de construcție.

„Este un proiect care a pornit de la o nevoie reală”, declară fundația pe site-ul său. „Secția actuală a Spitalului Obregia funcționează într-un spațiu vechi, supraaglomerat, care nu mai satisface nevoile medicale și emoționale ale copiilor… Înseamnă șansa de a aduce mai aproape de realitate un spital care va beneficia anual peste 5.700 de copii care se confruntă cu boli mintale severe.”

Fundația afirmă că numărul copiilor diagnosticați cu tulburări mintale grave, cum ar fi depresia, tulburările de comportament, consumul de substanțe, autismul și ADHD, a „crescut alarmant” în România, de la 3.839 în 2018 la peste 5.600 în 2024.

Clinica actuală de psihiatrie pediatrică a spitalului are 62 de paturi, dar există secții cu multe paturi care nu au băi proprii, potrivit fundației. De asemenea, se precizează că lipsa de spațiu a vechii unități poate face dificile discuțiile private cu pacienții și familiile acestora.

Noua clădire cu cinci niveluri va găzdui cabinete medicale, săli de terapie ocupațională și realitate virtuală, spații senzoriale și educaționale, spații dedicate relaxării, precum și o secțiune dedicată tratării dependenței în rândul adolescenților.

Recordul Guinness anterior pentru cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate a fost deținut tot de Bloom the World, cu o lungime de 2.782 de metri, în orașul Alba Iulia și a fost înregistrat la aceeași dată anul trecut.