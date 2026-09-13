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Centrul INFOTRAFIC: 11 transporturi agabaritice se vor deplasa, de duminică după-amiază, pe mai multe trasee din țară

11 transporturi agabaritice se vor deplasa, începând de duminică după-amiază, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din județele Constanța, Buzău, Galați, Vaslui și Sibiu, anunță Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
Centrul INFOTRAFIC: 11 transporturi agabaritice se vor deplasa, de duminică după-amiază, pe mai multe trasee din țară
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Facebook / DRDP Timișoara
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 10:45, Social
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Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de duminică după-amiază, pe mai multe trasee din țară se vor deplasa 11 transporturi agabaritice.

Două transporturi, formate din câte trei camioane cu lungimi de 46-54 de metri, înălțimi de 6,3-6,5 metri și mase de 128-156 de tone, vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 2 – DN 2B – Smeeni, Buzău.

Alte două transporturi, formate din câte două camioane cu lungimea de 86 de metri, se vor deplasa pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DJ 261A – Tulucești, Galați.

Trei transporturi, formate din câte două camioane cu lungimi de 40-43 de metri, înălțimi de 5,2-5,4 metri și mase de 113-129 de tone, vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Simila, Vaslui.

În județul Sibiu, patru transporturi, formate din câte trei camioane cu lungimea de 48 de metri și masa de 116 tone, vor circula pe traseul Sibiu – A1 – DN 7 – Boița.

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

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