Orașul unde un garaj costă cât un apartament. Prețurile ajung până la 200.000 de euro

Lipsa locurilor de parcare și înmulțirea mașinilor au dat peste cap prețurile garajelor din Roma.
Analizele făcute de experți arată că prețurile garajelor din capitala Italiei au crescut cu 3,1% în a doua jumătate a anului 2025. Roma a urcat rapid în topul național al prețurilor fiind depășită doar de Florența.
În prezent, un garaj poate costa până la 200.000 de euro în centrul Romei. În alte zone se plătește între 100.000 de euro și 150.000 de euro pentru un garaj, dar există și cartiere cu prețuri mult mai mici.