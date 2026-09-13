Prima pagină » Social » Orașul unde un garaj costă cât un apartament. Prețurile ajung până la 200.000 de euro

Orașul unde un garaj costă cât un apartament. Prețurile ajung până la 200.000 de euro

Criza locurilor de parcare a provocat o creștere a prețurilor garajelor în capitala italiană Roma. În unele zone, un garaj costă cât un apartament. Prețurile ajung până la 200.000 de euro în centrul orașului.
Orașul unde un garaj costă cât un apartament. Prețurile ajung până la 200.000 de euro
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
13 sept. 2026, 09:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lipsa locurilor de parcare și înmulțirea mașinilor au dat peste cap prețurile garajelor din Roma.

Analizele făcute de experți arată că prețurile garajelor din capitala Italiei au crescut cu 3,1% în a doua jumătate a anului 2025. Roma a urcat rapid în topul național al prețurilor fiind depășită doar de Florența.

În prezent, un garaj poate costa până la 200.000 de euro în centrul Romei. În alte zone se plătește între 100.000 de euro și 150.000 de euro pentru un garaj, dar există și cartiere cu prețuri mult mai mici.

Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Mai putem scăpa de traficul infernal din București? Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”
Gandul
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Franța a construit primul drum solar din lume. De ce, trei ani mai târziu, s-a dovedit o idee proastă
Libertatea
Zacuscă de fasole boabe pentru iarnă – rețetă cremoasă și aromată
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia