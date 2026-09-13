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O navă cu peste 200 de persoane a dispărut în Marea Java. O amplă operațiune de căutare a fost lansată

O navă cu peste 200 de persoane a dispărut în Marea Java, Indonezia. O amplă operațiune de căutare a fost lansată.
O navă cu peste 200 de persoane a dispărut în Marea Java. O amplă operațiune de căutare a fost lansată
sursa foto: pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 sept. 2026, 09:00, Social
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Echipele de salvare din Indonezia au lansat duminică o operațiune de căutare după ce o navă de pasageri având la bord cel puțin 240 de persoane a pierdut contactul în Marea Java, potrivit CNN. Nava se deplasa din Java de Est spre Kalimantanul de Sud, pe insula Borneo, au anunțat oficialii locali.

Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin, capitala provinciei Kalimantanul de Sud, a comunicat că a primit o sesizare privind o defecțiune a sistemului de comunicații la bordul navei „Virgo Transport 8”. Nava a comunicat ultima dată în timp ce se îndrepta spre oraș venind dinspre Surabaya, al doilea oraș ca mărime din Indonezia.

Ce se știe despre nava dispărută

Informațiile inițiale indicau faptul că ultima poziție cunoscută a navei era în Marea Java, la aproximativ 148 de kilometri de un debarcader din Banjarmasin. Conform listei oficiale de pasageri, la bord se aflau 241 de persoane.

Nu sunt informații confirmate despre victime. Totuși, unele surse vorbesc despre o persoană decedată și peste 100 dispărute, în timp ce alte 100 ar fi fost recuperate.

Arianto Ardi, șeful operațiunilor din cadrul agenției de salvare din Banjarmasin, a confirmat pierderea contactului cu nava și a precizat că echipe de salvare au fost trimise în zonă.

„Am stabilit un punct de comandă operațională la Trisakti”, a declarat Arianto.

În zona în care se desfășoară misiunea de căutare au fost condiții meteorologice nefavorabile.

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