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Navă de marfă cu 10 persoane la bord, scufundată în largul Istanbulului după o coliziune

O navă de marfă cu 10 membri ai echipajului s-a scufundat miercuri în largul Istanbulului după ce s-a ciocnit cu un petrolier. Autoritățile îi caută pe cei dispăruți.
Navă de marfă cu 10 persoane la bord, scufundată în largul Istanbulului după o coliziune
Fotografie cu scop ilustrativ. Sursa foto: Laurent Coust/Hepta
Maria Nițu
02 sept. 2026, 11:15, Știri externe
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O navă de marfă s-a scufundat miercuri în Marea Marmara, în apropiere de Istanbul, după ce s-a ciocnit cu o altă navă. Autoritățile caută cele 10 persoane care se aflau la bord, au anunțat autoritățile turce, potrivit Euronews.

Incidentul a avut loc înainte de zori, la 18 mile marine, aproximativ 33 de kilometri, în largul districtului Silivri, la marginea de vest a provinciei Istanbul.

ALSU, un petrolier gol, s-a ciocnit cu Tuğberk İmamoğlu, o navă de marfă care transporta oțel laminat. Nava de marfă s-a scufundat la scurt timp după coliziune, a anunțat direcția maritimă din cadrul Ministerului Transporturilor pe X.

Biroul guvernatorului Istanbulului a confirmat locul producerii accidentului.

„Din cauza faptului că Tuğberk İmamoğlu nu a răspuns la niciun apel și că echipajul nu a răspuns la telefoanele mobile… se crede că nava de marfă uscată s-a scufundat”, a declarat direcția maritimă.

Căpitanul navei ALSU a raportat coliziunea la ora 3:15 dimineața. În zonă au fost trimise 14 nave de căutare și salvare, sprijinite de un elicopter.

„Echipament de salvare, inclusiv o barcă de salvare aparținând navei Tuğberk İmamoğlu, care avea 10 membri ai echipajului la bord, a fost găsit pe mare. Din păcate, membrii echipajului nu se aflau înăuntru.”

Petrolierul ALSU, care a fost avariat în urma coliziunii, a participat la operațiunile de căutare și salvare, a precizat direcția maritimă.

În momentul coliziunii, Tuğberk İmamoğlu transporta 4.200 de tone de tablă laminată.

Direcția maritimă a anunțat inițial că ALSU transporta 3.000 de tone de ulei de motor, însă ulterior a precizat că petrolierul era gol. Informația a fost confirmată și de guvernorat.

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