Incendiu la bordul unui feribot în Filipine. Cel puțin cinci morți și 87 de persoane date dispărute

Incendiul a izbucnit miercuri sear, la bordul navei c, aflată la aproximativ 2,2 kilometri de țărm, potrivit Pazei de Coastă filipineze.

Cinci victime au fost aduse la mal, în timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă.

87 de persoane sunt date dispărute

Căpitanul Noemi Cayabyab, reprezentant al Pazei de Coastă filipineze, a declarat joi pentru un post de radio local că 42 de persoane au fost salvate până în acest moment.

Potrivit manifestului navei, la bordul MV June Aster se aflau în total 134 de pasageri și membri ai echipajului.

„Pe baza datelor pe care le avem în acest moment cu privire la persoanele salvate și victime, încă avem 87 de persoane care nu au fost localizate”, a declarat Cayabyab.

Dintre cele 42 de persoane salvate, 38 erau pasageri, iar patru membri ai echipajului.

Oficialul a precizat însă că situația este în continuă schimbare, întrucât operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Autoritățile nu au reușit încă să discute cu toate persoanele salvate pentru a obține informații suplimentare, scrie Reuters.

Nava a fost cuprinsă complet de flăcări

Imagini distribuite de Paza de Coastă filipineză pe Facebook arată că MV June Aster a fost cuprinsă în întregime de flăcări.

Echipajele de intervenție continuau joi eforturile pentru stingerea incendiului, în paralel cu operațiunile de căutare a persoanelor care nu au fost încă localizate.

Potrivit datelor MarineTraffic, nava MV June Aster plecase din Manila, înainte de incident.

Autoritățile filipineze continuă să verifice numărul exact al persoanelor aflate la bord și să stabilească situația celor care sunt încă dați dispăruți.