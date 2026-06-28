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Șase transporturi agabaritice vor circula duminică seară pe mai multe drumuri din țară

Șase transporturi agabaritice vor circula duminică seară pe mai multe trasee din țară, anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.
Șase transporturi agabaritice vor circula duminică seară pe mai multe drumuri din țară
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 20:13, Social
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Potrivit Infotrafic, patru transporturi vor parcurge traseul INT DNA1SB-DJ106 – A1 – DN 7 – DN 7, până la locul de depozitare. Fiecare va avea câte un camion de 48 de metri lungime, cu mase de 115,47 tone și 119,07 tone.

Un alt camion agabaritic, cu masa de 95 de tone, va circula pe ruta PTF Nădlac II – A1 – DN 6 – DN 59.

Al șaselea transport va merge pe traseul DN 17 – DN V.BV – DN 17 – DN VOP2 – DN 2 – DN 28 – DN 24B – PTF Albița. Convoiul include trei camioane, cu lungimi de 44 și 45,5 metri și mase de 91 și 98 de tone.

Toate transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

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