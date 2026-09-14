De la salsa la sabotaj. Un cubanez stabilit în Rusia ar fi recrutat oameni pentru atacuri în România și alte state UE

Suspectul ar fi acționat în beneficiul serviciilor ruse de informații și își recruta oamenii inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, potrivit Deutsche Welle.

Un fost militar columbian, trimis la București

Investigația îl identifică pe presupusul coordonator drept Oemis Romagoza Durruthy, cetățean cubanez stabilit de cel puțin șapte ani în Rusia și devenit ulterior cetățean rus. În mediul online, acesta folosea, între altele, pseudonimele „Dios” și „Adrian”.

Unul dintre oamenii recrutați de acesta ar fi fost Luis Alfonso Murillo Diosa, fost militar columbian care intenționa inițial să se înroleze în armata ucraineană.

Murillo intrase într-un grup de Facebook destinat latino-americanilor interesați să lupte în Ucraina. Acolo ar fi fost contactat de „Dios”, care s-a prezentat drept membru al unui „grup special” și i-a propus „misiuni speciale” în Europa.

Potrivit documentelor judiciare consultate de jurnaliști, coordonatorul s-a ocupat de la distanță de biletele de avion, cazare și transport, cei doi fără să se întâlnească personal.

Instrucțiuni pentru incendierea unei instalații din România

Murillo a ajuns la București în iulie 2024. De aici, ar fi primit o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier.

Misiunea presupunea inițial fotografierea și filmarea obiectivelor, după care bărbatul ar fi trebuit să provoace un incendiu. El a fost însă reținut în timp ce se deplasa în apropierea instalației de reciclare, după ce făcuse fotografii.

În fața anchetatorilor, columbianul a susținut că nu intenționa să provoace incendiul, că scopul său era să ajungă în Ucraina și că nu știa pentru cine lucra. În 2025, el a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

Cel puțin 12 persoane recrutate pentru sabotaje

Investigația DW arată că Murillo ar fi fost doar unul dintre cel puțin 12 oameni recrutați de Romagoza pentru operațiuni în Europa.

Acest tip de recruți este descris de experții citați în investigație drept „agenți de unică folosință” – persoane racolate, adesea online, care pot să nu cunoască identitatea reală a celor care le plătesc și nici scopul final al misiunilor primite.

În decurs de patru luni din 2024, Romagoza ar fi transmis ordine pentru incendierea a două afaceri cu materiale de construcții din Polonia, a unui garaj de autobuze din Cehia, a instalației de reciclare din România și a unor echipamente destinate Ucrainei, produse de o companie din Lituania.

Procurorii lituanieni au atribuit public seria de atacuri serviciului rus de informații militare GRU și au plasat un cetățean cubanez stabilit în Rusia pe lista persoanelor urmărite internațional. Investigația DW îl identifică drept Oemis Romagoza Durruthy.

Profesor de dans în Rusia și recrutor pe internet

Romagoza este originar din Camagüey, Cuba, și a lucrat ca profesor de dansuri latino în orașul Petrozavodsk, din nordul Rusiei. În înregistrări publicate online apare predând salsa, bachata și kizomba.

În paralel, conturi asociate acestuia ar fi publicat anunțuri pentru recrutarea unor persoane interesate de „muncă” în Europa. Unul dintre anunțuri căuta persoane cu experiență militară în supraveghere, informații, logistică și manevre tactice și promitea 1.500 de dolari, plus bonusuri pentru fiecare operațiune.

DW și partenerii săi afirmă că cel puțin nouă dintre persoanele recrutate de Romagoza au fost prinse. Două ispășesc pedepse cuprinse între șase și opt ani pentru tentativă de sabotaj sau terorism, iar altele așteaptă să fie judecate.

Autoritățile europene îl caută în continuare pe Romagoza, despre care se presupune că s-ar putea afla în Rusia.