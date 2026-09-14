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Amazon suspendă zborurile 21 Air în urma accidentului aviatic în care au murit cinci oameni

Amazon a anunțat că a suspendat utilizarea zborurilor închiriate de subcontractantul 21 Air, operatorul avionului cargo care a ieșit de pe pistă pe aeroportul din Miami, la începutul lunii. În urma accidentului aviatic, cinci persoane și-au pierdut viața.
Amazon suspendă zborurile 21 Air în urma accidentului aviatic în care au murit cinci oameni
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 08:33, Știri externe
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Anunțul suspendării zborurilor a fost făcut duminică.

„În urma tragicului incident de weekendul trecut, am cooperat cu ancheta și am analizat circumstanțele (n. r. – producerii accidentului), a declarat un purtător de cuvânt al Amazon.

„Am decis să suspendăm operațiunile noastre cu 21 Air”, a anunțat acesta, potrivit AFP.

Avionul, un Boeing 767 operat de 21 Air, a depășit pista la aterizarea pe Aeroportul Internațional Miami. Aeronava a izbucnit în flăcări, iar cinci persoane au murit.

Alte cinci persoane au fost rănite, dintre care două persoane au fost rănite grav, potrivit sursei.

Amazon deține o flotă de peste 100 de avioane cargo, fie prin proprietate proprie, fie prin contracte de leasing. Compania folosește furnizori de servicii pentru operarea acestor aeronave, inclusiv companii precum 21 Air.

De la incident, posturile de radio publice NPR și CBS au descoperit documente care pun la îndoială respectarea standardelor de siguranță de către 21 Air, arată sursa citată.

Mai mulți foști angajați au raportat că conducerea a încercat să descurajeze personalul să raporteze problemele de siguranță.

„Siguranța a fost întotdeauna prioritatea noastră principală”, a afirmat un purtător de cuvânt al Amazon, „fie intern, fie atunci când lucrăm cu partenerii”.

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