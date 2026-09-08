De ce nu a mai putut opri avionul Amazon la Miami? Anchetatorii verifică o posibilă eroare în timpul aterizării

Avionul Boeing 767 operat de compania cargo Prime Air a ieșit de pe pista Aeroportului Internațional Miami duminică, 6 septembrie, în jurul orei 14:00. Potrivit AP, aeronava a traversat zona de siguranță, a trecut aproximativ 1.300 de picioare, echivalentul a 396 de metri, dincolo de suprafața pavată și a ajuns într-o zonă cu drumuri de acces și vehicule parcate.

Cele cinci persoane decedate se aflau într-o dubă în care erau șapte angajați ai unei companii care efectua servicii de curățenie pentru aeroport. Alte cinci persoane au fost rănite, dintre care trei au suferit răni grave. Avionul a fost cuprins de flăcări, iar pilotul și copilotul au rămas blocați în cabina aeronavei. Echipele de intervenție au fost nevoite să extragă și persoane prinse în vehicule.

De ce a depășit avionul pista

Una dintre principalele ipoteze analizate de anchetatori este că aeronava ar fi atins pista prea târziu pentru a mai putea opri în siguranță. Imaginile disponibile par să arate că Boeingul 767 a rămas în aer o perioadă neobișnuit de lungă după intrarea pe pistă, înainte de contactul cu solul. Anchetatorii vor încerca să stabilească exact punctul în care au atins pista roțile principale și dacă acesta se afla dincolo de zona normală de aterizare.

În mod obișnuit, zona de aterizare se află în primii aproximativ 3.000 de picioare, adică 914 metri, ai pistei. Dacă avionul a ajuns la sol după această zonă, procedura de siguranță ar fi impus întreruperea aterizării și efectuarea unei noi încercări.

Vântul ar putea fi un alt element important

Condițiile meteorologice sunt, de asemenea, analizate. La momentul accidentului nu ploua, însă în zonă erau nori de furtună și fuseseră raportate vânturi puternice. Un posibil vânt din spate ar fi putut crește viteza aeronavei față de sol și ar fi putut contribui la parcurgerea unei distanțe mai mari înainte de aterizare. Pilotul și copilotul ar fi trebuit să decidă însă dacă aterizarea mai poate fi continuată în siguranță sau dacă trebuie reluată procedura.

Anchetatorii verifică și frânele și starea avionului

Nu există deocamdată o concluzie care să indice că eroarea de aterizare a fost singura cauză. National Transportation Safety Board (NTSB) va analiza viteza avionului, performanța sistemului de frânare, condițiile de vânt și vreme, dar și starea tehnică și istoricul de întreținere al aeronavei.

Datele din înregistratorul de zbor ar putea oferi informații esențiale despre viteza avionului și despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele momente înainte de ieșirea de pe pistă. NTSB urma să ofere noi informații marți.

Un detaliu care va fi analizat este și vechimea aeronavei. Boeingul 767 avea 32 de ani și fusese construit inițial pentru transport de pasageri, înainte de a fi transformat în avion cargo în 2015.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

De ce nu a oprit avionul înainte de drum

Accidentul readuce în atenție și problema sistemelor care pot opri aeronavele ce depășesc pista. Aeroportul din Miami nu dispune de un sistem de tip EMAS, format dintr-un pat de materiale ușoare și casabile conceput pentru a încetini și opri un avion care iese de pe pistă.

Totuși, autoritățile aeroportuare par să fi respectat regulile existente. Aeroportul are o zonă de siguranță de 1.000 de picioare la capătul pistelor, iar potrivit unui fost oficial FAA, acest lucru îl scutește de obligația instalării unui astfel de sistem.

Aeroportul din Miami, afectat de accident

Accidentul a provocat perturbări majore ale traficului aerian. Două dintre cele patru piste erau încă închise luni, iar aeroportul a raportat 160 de zboruri anulate și peste 300 întârziate duminică. Alte 69 de zboruri fuseseră anulate luni până la jumătatea după-amiezii.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile nu au stabilit încă o cauză oficială. Deocamdată, întrebarea centrală este dacă avionul a aterizat prea târziu și de ce echipajul nu a întrerupt procedura, înainte ca aeronava să rămână fără suficientă pistă pentru oprire.