Apel al prințului William după o vară marcată de incendii: Următorii ani sunt decisivi pentru climă

Într-un editorial publicat luni de The Independent, prințul de Wales afirmă că incendiile devastatoare din această vară reprezintă încă un avertisment privind riscurile unui climat tot mai cald.

„Optimism urgent” în fața crizei climatice

Prințul William pledează pentru ceea ce numește „optimism urgent”: recunoașterea gravității situației, combinată cu încrederea că schimbarea este încă posibilă.

În opinia sa, principala provocare nu mai este descoperirea unor soluții, ci punerea în practică și extinderea celor care și-au demonstrat deja eficiența.

William afirmă că incendiile din această vară, precum și fenomenele meteorologice tot mai imprevizibile și extreme arată necesitatea unor măsuri rapide. În același timp, el avertizează că amploarea crizei poate provoca sentimentul că problema este imposibil de rezolvat, dacă mesajele despre pericole nu sunt însoțite de exemple concrete de progres.

Proiectele Earthshot, invocate drept dovadă că soluțiile funcționează

Prințul britanic oferă drept exemplu proiectele selectate în cadrul Earthshot Prize, inițiativa de mediu pe care a lansat-o pentru sprijinirea soluțiilor inovatoare.

Potrivit cifrelor prezentate de William, finaliștii Earthshot au contribuit până acum la evitarea sau captarea echivalentului a 18 milioane de tone de emisii de CO2, la protejarea și restaurarea a peste 85 de milioane de hectare de ocean și coastă și la îmbunătățirea calității aerului în regiuni în care trăiesc aproximativ 600 de milioane de oameni.

El invocă și exemplul capitalei Columbiei, Bogotá, unde investițiile în transport public mai curat și în infrastructura pentru pietoni și bicicliști ar fi contribuit la reducerea poluării toxice a aerului cu 24% din 2018.

Un alt exemplu este compania socială d.light, care, potrivit informațiilor furnizate de prințul William, a furnizat soluții solare accesibile pentru peste 200 de milioane de persoane din Africa și urmărește să ajungă la un miliard până în 2030.

De la salvarea speciilor la protejarea oceanelor

Prințul William evidențiază și proiectul de conservare Altyn Dala din Kazahstan, unde populația de antilope saiga ar fi revenit de la pragul dispariției la peste trei milioane de exemplare. Tot acolo, calul lui Przewalski a fost reintrodus în stepă după o absență de aproximativ 200 de ani.

El menționează și Tratatul privind marea liberă, rezultat după două decenii de negocieri diplomatice și destinat creării unui cadru global pentru protejarea zonelor oceanice aflate în afara jurisdicțiilor naționale.

Mesajul prințului este că soluțiile pot apărea în orice regiune a lumii, dar au nevoie de finanțare, adoptare și extindere pentru a produce schimbări semnificative.

India va găzdui Earthshot Prize în noiembrie

Următoarea ediție Earthshot Prize va avea loc în noiembrie, la Mumbai. William remarcă faptul că India are mai mulți finaliști și câștigători Earthshot decât orice altă țară.

Printre proiectele indiene prezentate se numără sere cu costuri reduse destinate micilor fermieri, tehnologii solare pentru reducerea risipei alimentare și sisteme pentru diminuarea poluării atmosferice.

În această săptămână urmează să fie anunțați alți 15 finaliști Earthshot, cu proiecte axate, între altele, pe climă, calitatea aerului, oceane, reducerea deșeurilor și refacerea naturii.

Prințul William consideră că perioada rămasă până în 2030 trebuie folosită pentru schimbări structurale, nu doar pentru progrese incrementale.

„Nu mai avem timp pentru îmbunătățiri pas cu pas”, este ideea centrală a apelului său, prințul susținând că transformarea trebuie să se producă sistemic și la scară largă.