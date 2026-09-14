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Lucrările de la Palatul Buckingham au dus la descoperirea unor obiecte ce datează din anii 1800

Mai multe obiecte de uz zilnic au fost descoperite în urma lucrărilor de restaurare de la Palatul Buckingham. Aceste obiecte ar fi aparținut personalului care a lucrat la palat în anii 1800.
Lucrările de la Palatul Buckingham au dus la descoperirea unor obiecte ce datează din anii 1800
Palatul Buckingham. Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 10:00, Știri externe
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O pereche de cizme uzate și un decupaj dintr-un ziar, care datează de aproape 140 de ani, se numără printre obiectele de zi cu zi descoperite în timpul lucrărilor de restaurare de la Palatul Buckingham.

Se crede că obiectele pierdute aparțin personalului care a lucrat la palat în urmă cu zeci de ani.

Potrivit BBC, acestea au fost găsite de muncitorii care efectuau renovările.

Ce obiecte au fost găsite în urma renovărilor

Un bilet pentru un „whist drive”, un eveniment de joc de cărți găzduit de palat pe 14 aprilie 1949, a fost găsit încorporat într-o bucată de cărămidă.

Sub podea au fost găsite, de asemenea, mai multe bilete de pariuri, o sticlă de apă plată, un carton gol de țigări și un articol de ziar despre banda închisă pentru Marele Jaf al Trenului din 1963.

Reședința regală din Londra este supusă unui plan de renovare pe 10 ani. Lucrările sunt finanțate printr-o creștere temporară a Grantului Suveran, care acoperă îndatoririle oficiale ale membrilor familiei regale. Acesta urmează să fie finalizat în martie anul viitor, potrivit sursei citate.

Cablurile, țevile de plumb, instalațiile electrice și centralele termice învechite vor fi înlocuite, multe pentru prima dată în 60 de ani. Lucrările au loc în urma îngrijorărilor legate de potențialele incendii și daune provocate de apă.

Un plan al Reginei Elisabeta a II-a, printre descoperiri

Printre descoperiri s-a numărat și un program dactilografiat care detalia planurile Reginei Elisabeta a II-a de a găzdui o recepție diplomatică în anul Jubileului său de Argint, 1977.

Acesta a dezvăluit că monarhul va lucra în încăpere „în sensul acelor de ceasornic” și că consilierii au fost rugați să-i încurajeze pe cei 350 de invitați britanici să se amestece printre diplomați la reuniunea anuală.

Regele Charles și Regina Camilla locuiesc în prezent în Clarence House, care se află lângă Palatul St. James și a fost cândva reședința Reginei Mamă.

Cuplul regal nu va locui la Palatul Buckingham după finalizarea renovării.

Oficialii au declarat că decizia a fost luată și pentru a permite accesul publicului larg la monument. Palatul ar putea fi deschis și pentru o perioadă mai lungă, generând mai multe venituri, mai arată sursa citată.

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