Alegerile legislative din Suedia se încheie cu un final strâns. Opoziția de stânga are provizoriu 3 mandate în plus

După numărarea a 94% din voturi, cele patru partide de opoziție sunt creditate cu 176 de mandate în Parlamentul de la Stockholm, care are 349 de locuri, în timp ce cele patru formațiuni care susțin guvernul ar urma să obțină 173 de mandate, transmite Associated Press.

Rezultatul final, așteptat miercuri

Rezultatul final nu este însă cunoscut, iar componența viitorului guvern ar putea rămâne incertă până miercuri, când autoritățile electorale locale vor număra voturile anticipate care nu au ajuns la secții până în ziua scrutinului, precum și o parte dintre voturile exprimate în străinătate.

Fosta șefă a guvernului Magdalena Andersson, lider al social-democraților și candidat al opoziției pentru funcția de premier, le-a transmis susținătorilor că este necesară așteptarea rezultatului final.

„În acest moment conducem, dar trebuie să așteptăm rezultatul final”, a declarat Andersson.

Kristersson: Există mai multe posibilități

Ulf Kristersson, premier din 2022 și lider al unei coaliții de centru-dreapta formată din trei partide, a recunoscut incertitudinea rezultatului și a afirmat că va analiza eventualele formule de guvernare după definitivarea numărătorii.

„Când vom avea rezultatul final, este o idee bună să analizăm posibilele combinații”, a spus Kristersson. El a adăugat că în Parlament există „o majoritate foarte clară non-socialistă, sau o majoritate economică non-de stânga”.

De asemenea, acesta a anunțat și că va analiza dacă există posibilități de formare a unei majorități.

Guvernul lui Kristersson s-a bazat în actuala legislatură pe sprijinul din Parlament al Democraților Suedezi, formațiune anti-imigrație cu rădăcini în extrema dreaptă. Partidul urma să primească și portofolii ministeriale în cazul în care actuala alianță ar fi câștigat alegerile.

Democrații Suedezi, în scădere

Democrații Suedezi, conduși de Jimmie Åkesson, au obținut puțin sub 18% din voturi, cu aproximativ trei puncte procentuale mai puțin decât în 2022, și au coborât de pe locul al doilea pe al treilea în preferințele alegătorilor.

Primele sondaje la ieșirea de la urne, publicate de televiziunea publică SVT, indicau inițial un avantaj de câteva puncte procentuale pentru partidele de stânga. Rezultatele preliminare au redus însă rapid diferența, transformând scrutinul într-o cursă strânsă.

Social-democrații, principala forță de centru-stânga din Suedia, au condus majoritatea guvernelor de după cel de-al Doilea Război Mondial. Andersson a fost premier între 2021 și 2022 și încearcă acum să revină la conducerea guvernului, însă pentru aceasta va trebui să ajungă la un acord cu celelalte partide ale blocului de stânga.

Suedia, între două blocuri politice

Sistemul politic suedez este dominat de două blocuri formate din câte patru partide. Miza principală a alegerilor este mai puțin formațiunea care obține cele mai multe voturi și mai mult capacitatea fiecărui bloc de a forma o majoritate parlamentară. Pentru a intra în Parlament, un partid trebuie să obțină cel puțin 4% din voturi.

Campania electorală a fost marcată și de dezbaterea privind o eventuală intrare la guvernare a Democraților Suedezi. Partidul a fost fondat în anii 1980 de persoane care au activat în grupări extremiste de dreapta, inclusiv neonaziste. Sub conducerea lui Åkesson, aflat în fruntea formațiunii din 2005, partidul și-a moderat discursul și a exclus membri cu vederi rasiste, ajungând între principalele forțe politice ale țării.

În privința unor teme majore, precum sprijinul pentru Ucraina și aderarea Suediei la NATO, există un consens politic larg, iar alegerile au fost urmărite în special prin prisma rolului pe care extrema dreaptă îl poate avea în viitoarea guvernare.

Peste opt milioane de suedezi dintr-o populație de aproximativ 10,6 milioane au avut drept de vot la scrutinul legislativ.