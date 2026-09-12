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Alegeri foarte strânse în Suedia. Rezultatul ar putea duce la intrarea extremei drepte la guvernare

Ultimul sondaj arată o diferență de 0,3 puncte procentuale între blocurile de stânga și dreapta, reputația de care se bucură Suedia, de campioană globală a drepturilor omului fiind în joc.
Alegeri foarte strânse în Suedia. Rezultatul ar putea duce la intrarea extremei drepte la guvernare
Foto: Pexels
Laurentiu Marinov
13 sept. 2026, 02:24, Știri externe
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Suedia va merge la urne duminică, într-un scrutin extrem de strâns, în care extrema dreaptă ar putea intra la guvernare pentru prima dată dacă partidele de dreapta din țară reușesc să formeze o majoritate, potrivit The Guardian.

Cele mai recente sondaje de opinie arată că alianța opoziției de centru-stânga este în avantaj, Magdalena Andersson din partea social-democraților fiind favorită să devină din nou prim-ministru după patru ani în opoziție, însă avansul blocului său s-a redus considerabil în ultimele zile ale campaniei.

Înțelegere cu Democrații Suedezi de extremă dreapta

În 2022, actualul prim-ministru, Ulf Kristersson, liderul partidului Moderați de centru-dreapta, a încălcat un tabu de mult timp pentru a încheia o înțelegere cu Democrații Suedezi (SD) de extremă dreapta, astfel încât coaliția sa minoritară să poată forma un guvern.

Ulf Kristersson Suedia

Acordul respectiv i-a conferit SD o influență exagerată asupra politicii guvernamentale, în special în ceea ce privește criminalitatea și imigrația, iar Kristersson a mers acum mai departe, promițând posturi ministeriale pentru SD dacă va fi readus la putere.

Suedia, campioană mondială a drepturilor omului

Alegerile au loc la câteva zile după ce partidul german Alternativa pentru Germania (AfD) a ocupat primul loc în alegerile din landul Saxonia-Anhalt și în timp ce Marine Le Pen conduce sondajele pentru votul prezidențial de anul viitor din Franța.

Experții juridici și în drepturi civile au avertizat că un astfel de rezultat ar putea submina și mai mult reputația de lungă durată a Suediei de campion mondial al drepturilor omului, reputație care s-a deteriorat semnificativ sub actualul guvern.

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