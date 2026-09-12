Casa din copilărie a lui Donald Trump s-a vândut cu 2 milioane de dolari

Președintele SUA, Donald Trump, a locuit în conacul în stil Tudor din Queens până la vârsta de 4 ani. Tatăl său, dezvoltatorul imobiliar Fred Trump, a construit casa în cartierul prosper Jamaica Estates în 1940. Familia nu a mai deținut-o de ani de zile, potrivit AP.

Prețul de vânzare, de 1,93 milioane de dolari, a apărut vineri pe site-urile imobiliare după ce un cumpărător, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a încheiat un contract în iulie.

Vânzătorul, Tommy Lin, a cumpărat casa cu cinci dormitoare și trei băi anul trecut pentru 835.000 de dolari, după ce aceasta a stat goală și neglijată ani de zile.

Lin, dezvoltator imobiliar, a cheltuit încă 500.000 de dolari pe o renovare interioară de opt luni, care a adăugat facilități precum o bucătărie, podele din lemn în spic de hering și băi de tip spa, a relatat New York Post.

Casa a avut mai mulți proprietari

Casa și-a schimbat proprietarul de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv pentru 2,14 milioane de dolari la câteva luni după ce Trump a devenit președinte în 2017, potrivit Zillow.

Cumpărătorul a fost o entitate numită Trump Birth Home LLC, iar casa a fost oferită pentru scurt timp spre închiriere pe Airbnb, împreună cu copii ale unui decupaj de carton în mărime naturală cu Trump, copii ale cărții sale „Arta tranzacționării” și o copertă înrămată a revistei People cu Trump.

A fost din nou scoasă la vânzare în 2019, la un preț cerut de 2,9 milioane de dolari, dar a rămas nevândută până când Lin a achiziționat-o.

Între timp, a relatat Post, casa a ajuns într-o stare de paragină, cu pagube provocate de apă și mucegai de la o țeavă spartă, iar o colonie de pisici sălbatice s-a stabilit acolo unde Trump și-a petrecut primii ani din viață.

Trump s-a îmbogățit din afaceri imobiliare

Președintele american, acum în vârstă de 80 de ani, s-a îmbogățit din afacerile imobiliare – construind Turnul Trump, care îi poartă același nume, în Manhattan și locuind acolo timp de decenii – înainte de a-și valorifica faima și averea în politică.

În calitate de președinte, își supraveghează propria renovare rezidențială: adaugă o sală de bal masivă la Casa Albă și împodobește Biroul Oval cu genul de corpuri de iluminat placate cu aur, care sunt o caracteristică a proprietăților și esteticii sale.