Politician cunoscut, huiduit în timpul unui interviu în direct la televiziune: „Ești praf”

Incidentul s-a produs în SUA. Senatorul republican Ted Cruz a fost îndelung huiduit în timp ce discuta cu jurnaliștii de la postul ESPN. El răspundea unor întrebări în direct în timp ce mulțimea a început să scandeze „Ted ești praf, Ted ești praf”.

Incidentul a avut loc la Austin, Texas. Ted Cruz este senator de Texas.

Cine este Ted Cruz

Ted Cruz (pe numele său complet Rafael Edward Cruz) este un politician și avocat american care ocupă funcția de senator al Statelor Unite pentru statul Texas. El este membru marcant al Partidului Republican și se află în funcție din ianuarie 2013. În noiembrie 2024, a fost reales pentru un nou mandat, care se va încheia în ianuarie 2031.

Ted Cruz este recunoscut ca un politician profund conservator. El susține cu strictețe piața liberă, reducerea cheltuielilor guvernamentale, apărarea drepturilor prevăzute de Al Doilea Amendament (dreptul de a purta armă) și este o voce influentă în cadrul aripii de dreapta a partidului său.