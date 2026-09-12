Prima pagină » Politic » Politician cunoscut, huiduit în timpul unui interviu în direct la televiziune: „Ești praf”

Politician cunoscut, huiduit în timpul unui interviu în direct la televiziune: „Ești praf”

Un politician a fost huiduit în timpul unei intervenții în direct la televiziune: „Ted ești praf, Ted ești praf”, au strigat numeroși oameni în timp ce politicianul răspundea unor întrebări ale jurnaliștilor.
Politician cunoscut, huiduit în timpul unui interviu în direct la televiziune: „Ești praf”
sursa foto: X/Ted Cruz
Petru Mazilu
12 sept. 2026, 22:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs în SUA. Senatorul republican Ted Cruz a fost îndelung huiduit în timp ce discuta cu jurnaliștii de la postul ESPN. El răspundea unor întrebări în direct în timp ce mulțimea a început să scandeze „Ted ești praf, Ted ești praf”.

Incidentul a avut loc la Austin, Texas. Ted Cruz este senator de Texas.

Cine este Ted Cruz

Ted Cruz (pe numele său complet Rafael Edward Cruz) este un politician și avocat american care ocupă funcția de senator al Statelor Unite pentru statul Texas. El este membru marcant al Partidului Republican și se află în funcție din ianuarie 2013. În noiembrie 2024, a fost reales pentru un nou mandat, care se va încheia în ianuarie 2031.

Ted Cruz este recunoscut ca un politician profund conservator. El susține cu strictețe piața liberă, reducerea cheltuielilor guvernamentale, apărarea drepturilor prevăzute de Al Doilea Amendament (dreptul de a purta armă) și este o voce influentă în cadrul aripii de dreapta a partidului său.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
GSP.ro
Nepalezii n-ar mai pleca din România. Își aduc aici și soțiile. „În Nepal câștig 150 de euro, aici primesc 400”
Gandul
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Franța a construit primul drum solar din lume. De ce, trei ani mai târziu, s-a dovedit o idee proastă
Libertatea
Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Ce nu se mănâncă în Ziua Crucii, ce se dă de pomană, rugăciunea rostită pentru ajutor și izbăvire și plante pe care trebuie să le sfințești pe 14 septembrie
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia