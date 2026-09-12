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Culorile pereților afectează starea de spirit. Culoarea recomandată de psihologi ce poate reduce stresul

Culorile pereților afectează starea de spirit, concentrarea și senzația de confort din spațiu, iar alegerea lor nu este doar o problemă estetică. Psihologii recomandă o singură culoare ce poate reduce senzația de stres.
Culorile pereților afectează starea de spirit. Culoarea recomandată de psihologi ce poate reduce stresul
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
12 sept. 2026, 12:25, Life-Inedit
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Când alegem culoarea pereților, de obicei ne gândim la ce nuanță ne place și cum se va potrivi cu mobilierul.

Cu toate acestea, culorile de care suntem înconjurați zilnic ne pot afecta și starea de spirit, concentrarea și senzația de confort în spațiu, notează Blic.

Profesorul de psihologie Geoff Beatty de la Universitatea Edge Hill explică faptul că alegerea unei culori nu este doar o problemă estetică. Modul în care reacționăm la anumite nuanțe este legat de reacții fiziologice, asocieri învățate, evoluție, dar și de semnificații culturale.

Cercetările în domeniile psihologiei, neuroștiinței și comportamentului indică o legătură între culorile de care suntem înconjurați și starea emoțională, abilitățile cognitive, somnul și interacțiunile sociale.

Verdele salvie, estompat, este o nuanță ce iese în evidență, potrivit sursei citate.

Nuanțele estompate de verde sunt foarte populare în interioare de câțiva ani, dar motivul s-ar putea să nu fie doar o tendință.

Cercetările psihologice indică faptul că nuanțele de albastru și verde estompat sunt asociate cu creativitatea și o mai bună rezolvare a problemelor. De aceea, verdele pal poate fi o alegere bună pentru un birou de acasă sau un colț de lucru. Nuanșa este suficient de discretă pentru a nu distrage atenția, dar totuși aduce culoare spațiului.

Există totuși un alt motiv pentru care verdele are un avantaj.

Oamenii îl asociază puternic cu natura, iar a fi într-un mediu natural este asociat cu o  mai puțină oboseală mentală. Conceptul de design biofilic se bazează pe acest lucru, adică aducerea de elemente care ne amintesc de natură în spațiul în care trăim, potrivit aceleiași surse.

Această nuanță este asociată cu reducerea stresului și relaxare și poate imita unele dintre beneficiile cognitive pe care le asociem cu prezența în natură.

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