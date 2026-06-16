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Leguma de vară care îmbunătățește starea de spirit, calitatea somnului și reduce anxietatea

Castravetele nu este doar o legumă răcoritoare de vară. Studiile clinice confirmă că extractul său îmbunătățește somnul, reduce anxietatea și crește starea de spirit.
Leguma de vară care îmbunătățește starea de spirit, calitatea somnului și reduce anxietatea
Raluca Anna Veleanu
16 iun. 2026, 13:52, Ştiinţă-Sănătate
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Îl ai în frigider și nu știai că îți îmbunătățește somnul, starea de spirit și reduce anxietatea.

Cucumis sativus L., familia Cucurbitaceae, conține flavonoide, acizi fenolici și triterpenoide. Acești compuși bioactivi au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de reglare lipidică.

Inflamația cronică este strâns legată de vulnerabilitate emoțională, oboseală și tulburări de somn. Prin contracararea stresului oxidativ, castravetele oferă o strategie terapeutică naturală și accesibilă.

Ce sunt iminozaharidele și de ce contează

Atenția cercetătorilor s-a concentrat pe extractele standardizate care conțin peste 1% idoBR1, un iminozaharid specific. Această moleculă modulează procesele inflamatorii care stau la baza multor tulburări fizice și psihologice.

Odată cu înaintarea în vârstă, problemele legate de somn și dezechilibrul dispoziției cresc semnificativ. Extractul natural poate reprezenta o alternativă mai puțin invazivă față de intervențiile farmacologice tradiționale.

Cum au fost măsurate beneficiile în studii

Protocoalele clinice controlate cu placebo au testat doze de 20 mg pe zi timp de aproximativ două luni. Calitatea somnului a fost evaluată prin Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).

Starea de spirit a fost măsurată cu Profile of Mood States (POMS), iar stresul perceput cu scala PSS. Persoanele cu patologii severe sau tratamente antiinflamatoare cronice au fost excluse din studii.

Ce îmbunătățiri concrete au arătat rezultatele

Administrarea continuă a extractului a produs o diminuare a oboselii diurne și o reducere progresivă a anxietății. S-au înregistrat și îmbunătățiri ale dispoziției și o scădere a sentimentelor de tristețe.

Ratele de îmbunătățire au fost net superioare în grupurile tratate față de cele cu placebo. Participanții au raportat mai multă energie și o participare mai activă la viața socială și profesională.

Ce spun specialiștii despre perspectivele de utilizare

Extractul de castravete este sigur și bine tolerat, fără efecte adverse semnificative înregistrate. Se înscrie în peisajul în creștere al medicinei integrative.

Sunt necesare studii suplimentare pe eșantioane demografice mai largi. Proprietățile confirmate până acum deschid perspective pentru suplimente funcționale orientate spre bunăstarea psihofizică globală.

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