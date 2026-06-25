Anxietatea de vară există și este mai frecventă decât crezi. Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Vara este percepută, în general, ca un anotimp lipsit de griji, cu zile însorite și vacanțe. Realitatea poate fi diferită, pentru că vara poate genera la fel de multă anxietate precum alte perioade ale anului.

Meredith Hettler, directoarea unui program de anxietate, explică faptul că anxietatea apărută într-un anotimp asociat cultural cu fericirea poate fi interpretată greșit de oamenii care o trăiesc. Aceștia pot crede că ceva nu este în regulă cu ei, pentru că cei din jur par relaxați și fericiți.

Acest contrast poate face ca discuțiile despre stres să fie mai dificile vara, conform Real Simple. Persoanele afectate se pot simți izolate, ca și cum ar fi singurele care trec prin asemenea probleme.

Cum influențează căldura nivelul de stres

Temperaturile ridicate pot crește efectiv nivelul de cortizol din organism, ceea ce duce la iritabilitate și stres. Studiile au asociat schimbările fizice provocate de căldură cu o cerere mai mare de îngrijiri de urgență legate de sănătatea mintală.

Orice perturbare a vieții de zi cu zi poate afecta sănătatea mintală, iar vara aduce, de regulă, astfel de schimbări. Zilele mai lungi, programul liber sau vacanțele copiilor pot modifica rutina obișnuită.

Întrebată despre acest aspect, Hettler a explicat că schimbările legate de somn, de structura zilnică sau de responsabilitățile profesionale pot face oamenii să se simtă mai puțin ancorați. Ea a adăugat că tranzițiile sezoniere, chiar și cele pozitive, pot genera stres în procesul de adaptare.

De ce contribuie rețelele sociale la anxietate

Timpul petrecut pe rețelele sociale poate amplifica sentimentul de FOMO, teama de a rata experiențe. Vacanțele sau ieșirile postate de alții pot crea impresia că toți ceilalți se distrează mai mult.

Referitor la acest fenomen, Hettler a spus că expunerea constantă la momentele de vârf din viața altora poate crea presiunea de a profita la maxim de fiecare moment al verii. Ea a precizat că această presiune apare chiar și atunci când așteptările nu sunt realiste.

Cum poți să-ți protejezi starea de spirit

Stabilirea unor așteptări realiste pentru vară poate reduce presiunea simțită în acest anotimp. Hettler a explicat că vara nu trebuie să fie plină de activități constante pentru a fi una plăcută și că odihna poate avea aceeași prioritate ca experiențele memorabile.

Menținerea unei rutine cât mai constante, în ceea ce privește somnul, mesele și mișcarea, ajută la reglarea emoțională, potrivit specialistei. Reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale poate, de asemenea, limita comparațiile care alimentează FOMO-ul.

Hettler a subliniat că schimbarea perspectivei și a comportamentelor poate influența direct modul în care ne simțim într-o anumită situație. Concentrarea asupra cauzei reale a stresului poate ajuta la depășirea acestuia pe tot parcursul verii.