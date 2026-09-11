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Aventurile unor americani care călătoresc prin lume cu un autobuz. Ce au pățit la Huși și la Albița

Un grup de americani care călătorește prin lume cu un autobuz a ajuns în România. Americanii au povestit ce le-a plăcut în România, dar și ce peripeții au avut în Huși. De asemenea, ei au avut o surpriză neplăcută la granița cu Republica Moldova.
Aventurile unor americani care călătoresc prin lume cu un autobuz. Ce au pățit la Huși și la Albița
sursa foto: captură video YouTube
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 21:27, Social
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Americanii își relatează experiența pe canalul de YouTube unde au milioane de vizualizări. Potrivit publicației Piața Auto, totul a pornit de la doi soți care au început să călătorească încă din 2016 cu un fost autobuz școlar. Ulterior, lor li s-au adăugat alte persoane, astfel încât în prezent grupul are nouă membri.

Recent, ei s-au înscris la o competiție auto numită Mongo Rally, care presupune o cursă între Cehia și Kazahstan. Concurenții au dreptul să-și aleagă propria rută, iar americanii au optat pentru un drum prin România cu o escală turistică în Republica Moldova.

Primul contact cu România

Ei au relatat că primul contact cu România a fost plăcut. S-au cazat la un hotel dintr-o zonă rurală, au mâncat produse tradiționale și au ajuns la concluzia că s-au îndrăgostit de România.

Apoi, au mers cu autobuzul pe Transfăgărășan unde au fost impresionați și puțin speriați, au văzut urși și au ajuns la un alt hotel unde s-au mirat că li s-a cerut plata cash.

Ce au pățit la intrarea în Moldova

Adevărata peripeție a avut loc la intrarea în Republica Moldova prin vama Albiţa-Leuşeni. După verificarea pașapoartelor, li s-a spus că nu au asigurare pentru autobuz ceea ce putea fi remediat pe loc. Problema și mai mare a fost că atunci când li s-a cerut actul de înmatriculare a vehiculului, americanii nu au putut arăta un document în telefon și un titlu de proprietate printat pe o foaie.

Ei au explicat că în SUA nu mai există formatul clasic de document, şi un act pe hârtie ar însemna doar printarea a ceea ce au în telefon. Vameșii au refuzat și după mai multe parlamentări au refuzat accesul autobuzului în Republica Moldova.

Plata cash și la Huși

Un vameș moldovean i-a sfătuit să printeze documentul din telefon pe o hârtie mai arătoasă, care să pară act oficial, și să încerce din nou a doua zi. Nu este clar dacă americanii vor mai face o încercare.

Cert este că au mers la Huși unde au găsit un hotel pe care l-au descris drept bizar. Acolo, li s-a cerut din nou plata cash spre surprinderea aventurierilor obișnuiți cu plăți cu cardul. Din România, americanii vor pleca spre Bulgaria și Turcia. Aventurile lor vor continua să fie prezentate în mediul online.

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