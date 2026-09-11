Circulația trenurilor, oprită în zona Făurei din cauza unui incendiu de vegetație. Două trenuri, blocate în stații

Circulația trenurilor este oprită, vineri seara, pe raza localității Făurei din județul Brăila, din cauza unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în apropierea căii ferate.

Potrivit ISU Brăila, echipajele intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) pentru stingerea incendiului care se manifestă pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

Incendiul a afectat circulația feroviară în zonă, traficul trenurilor fiind oprit.

Potrivit ISU Brăila, un tren care circulă pe ruta București-Galați este oprit în stația Făurei începând cu ora 18:00, iar un al doilea tren, InterRegio, care circulă pe ruta Galați-București, este oprit în stația Dedulești din jurul orei 18:50.

La ora redactării știrii, echipajele de pompieri continuă intervenția pentru stingerea incendiului.