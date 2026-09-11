MApN: Mai multe fragmente de drone aeriene, unele cu încărcătură explozivă, găsite pe litoralul românesc

Potrivit unei informări transmise vineri de MApN, în cursul zilei de 11 septembrie au fost raportate mai multe incidente în zona litoralului și a frontierei cu Ucraina, autoritățile intervenind pentru identificarea, evaluarea și neutralizarea fragmentelor de drone.

La ora 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, situată între Sulina și Sfântu Gheorghe, o echipă EOD din cadrul MApN a evaluat două fragmente de dronă aeriană ajunse pe plajă. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

Un alt incident a fost înregistrat la Periteașca, în județul Tulcea. Două fragmente de drone au fost identificate pe plajă în jurul orei 09:30 de Poliția de Frontieră. Potrivit MApN, unul dintre fragmente conținea încărcătură explozivă și a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

Fragmente de dronă și în Marea Neagră

În a doua parte a zilei, la ora 16:00, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă în apa Mării Negre, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia. Fragmentele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă, iar verificările au arătat că acestea nu reprezentau pericol pirotehnic.

Un alt caz a fost raportat la Edighiol-Periboina, în județul Constanța. În timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene. Printre acestea se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord.

„Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate”, precizează MApN.

„MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări”, a mai transmis ministerul.

Mai multe incidente cu fragmente de drone găsite pe litoralul românesc

În ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost găsite în mai multe stațiuni de pe litoralul românesc, inclusiv unele aduse de valuri pe țărm.

În cele mai multe situații, obiectele descoperite nu au prezentat un pericol pentru populație.