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Alertă aeriană în Tulcea. Două F-16 au decolat după detectarea unor drone la 16 km de graniță

O alertă aeriană a fost instituită vineri dimineața în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea situației.
Alertă aeriană în Tulcea. Două F-16 au decolat după detectarea unor drone la 16 km de graniță
Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 sept. 2026, 07:17, Social
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Potrivit Ministerului Apărării Naționale, o alertă aeriană a fost instituită după ora 4.00, după ce ținte aeriene au fost detectate de sistemul de supraveghere radar.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Alertă aeriană

La ora 4.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației.

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene.

Alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat la ora 6.30.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta de vineri vine după ce joi fragmente de dronă au fost găsite pe plaja de la Capu Midia. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă. Resturile au fost neutralizate joi dimineața, la fața locului.

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