Alertă aeriană în Tulcea. Două F-16 au decolat după detectarea unor drone la 16 km de graniță

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, o alertă aeriană a fost instituită după ora 4.00, după ce ținte aeriene au fost detectate de sistemul de supraveghere radar.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Alertă aeriană

La ora 4.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației.

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene.

Alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat la ora 6.30.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.