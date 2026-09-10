Donald Trump promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. Care este condiția

Trump a făcut anunțul în timpul primei convenții republicane pentru alegerile de la jumătatea mandatului, organizată la Dallas, unde le-a cerut alegătorilor să rămână uniți și să voteze candidații republicani la scrutinul din 3 noiembrie.

Președintele american a susținut că plata ar fi posibilă datorită performanțelor economice și veniturilor obținute de Statele Unite și a comparat-o cu distribuirea de bani către acționarii unei companii profitabile, scrie Reuters.

„Dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite (…) voi acorda un dividend fiecărui cetățean adult din Statele Unite ale Americii, în valoare de 5.000 de dolari”, a declarat Trump.

Donald Trump vrea ca plata de 5.000 de dolari să fie „Trump Dividend”

Donald Trump a propus ca plata să poarte numele de „Trump Dividend”. Președintele a precizat însă și o condiție: banii ar trebui cheltuiți în Statele Unite.

„Nu vrem să mergeți în Canada pentru a cheltui banii”, a spus Trump.

În discursul său, liderul de la Casa Albă i-a îndemnat pe americani să îi ofere lui și republicanilor suficient sprijin politic pentru a-și „duce treaba la capăt”. Trump a susținut că administrația sa poate contribui la recâștigarea respectului de care Statele Unite s-ar fi bucurat pe plan internațional și a criticat din nou administrația fostului președinte Joe Biden.

Trump i-a atacat și pe democrați, afirmând că aceștia nu pot obține rezultate similare deoarece nu folosesc tarifele și „știu doar despre sărăcie”.

Donald Trump ar putea avea nevoie de 1.200 de miliarde de dolari pentru plata americanilor

Promisiunea lui Donald Trump ar presupune un efort bugetar uriaș. Potrivit estimărilor citate în informațiile prezentate, în Statele Unite există aproximativ 240 de milioane de adulți.

O plată de 5.000 de dolari pentru fiecare adult ar costa, în acest caz, aproximativ 1.200 de miliarde de dolari, sumă care reprezintă o parte semnificativă din bugetul federal anual al Statelor Unite, estimat la aproximativ 7.000 de miliarde de dolari.

Ideea unui astfel de dividend nu este nouă. Trump a discutat pentru prima dată despre concept în iulie 2025. Valoarea de 5.000 de dolari a fost propusă de James Fishbach, un consilier extern al Departamentului pentru Eficiența Guvernului (DOGE).

În februarie 2025, Fishbach a propus un „DOGE Dividend”, prin care 20% din economiile realizate de guvern prin măsurile DOGE ar fi fost distribuite direct gospodăriilor americane.

Ulterior, senatorul republican Josh Hawley a propus American Worker Rebate Act of 2025, un proiect care prevedea redistribuirea către familiile din clasa muncitoare a unor venituri provenite din noile tarife vamale introduse de administrația Trump.

Trump a susținut ulterior ideea unui „tariff dividend” de 2.000 de dolari pentru americani. Noua promisiune de 5.000 de dolari ar reprezenta o creștere considerabilă față de suma vehiculată anterior.