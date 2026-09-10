Avioane militare americane, avariate în atacurile asupra unei baze din Iordania. Un A-10 a pierdut o aripă

Un avion de atac A-10 Thunderbolt, cunoscut sub numele de „Warthog”, a fost lovit în timpul atacului și a rămas fără una dintre aripi.

Alte aproximativ opt avioane de luptă F-15 au suferit avarii ușoare, însă au fost reparate suficient pentru a fi repuse în serviciu, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Un A-10 american a fost grav avariat

Baza aeriană Muwaffaq Salti se află în apropierea localității Al-Azraq și găzduiește personal și echipamente militare americane. Instalația a devenit una dintre țintele atacurilor iraniene din ultimele zile, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit informațiilor publicate de CBS, atacurile de peste noapte au provocat pagube mai multor aeronave americane aflate la bază. Cel mai grav caz a fost cel al unui A-10 Thunderbolt, care a fost lovit și a pierdut o aripă.

Aproximativ opt avioane F-15 au suferit, la rândul lor, avarii considerate ușoare și au fost ulterior readuse în serviciu.

Atacuri asupra bazei americane din Iordania, în contextul escaladării cu Iranul

Atacurile au avut loc după ce Iranul a lansat rachete balistice către obiective din Iordania. Armata iordaniană a anunțat că 18 dintre cele 20 de rachete lansate au fost interceptate și distruse, în timp ce două au căzut în zone deschise. Autoritățile nu au raportat victime în urma acestor atacuri.

Iranul a prezentat atacurile drept represalii în contextul confruntării cu Statele Unite. Escaladarea a avut loc după ce forțele americane au atacat petroliere iraniene, în timp ce Teheranul a intensificat la rândul său atacurile asupra unor ținte americane și ale aliaților Washingtonului din regiune.