Prima pagină » Știri externe » Avioane militare americane, avariate în atacurile asupra unei baze din Iordania. Un A-10 a pierdut o aripă

Avioane militare americane, avariate în atacurile asupra unei baze din Iordania. Un A-10 a pierdut o aripă

Mai multe aeronave militare americane au fost avariate în timpul atacurilor desfășurate peste noapte asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, potrivit unor informații prezentate de jurnalista CBS Jennifer Jacobs.
Avioane militare americane, avariate în atacurile asupra unei baze din Iordania. Un A-10 a pierdut o aripă
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 sept. 2026, 06:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un avion de atac A-10 Thunderbolt, cunoscut sub numele de „Warthog”, a fost lovit în timpul atacului și a rămas fără una dintre aripi.

Alte aproximativ opt avioane de luptă F-15 au suferit avarii ușoare, însă au fost reparate suficient pentru a fi repuse în serviciu, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Un A-10 american a fost grav avariat

Baza aeriană Muwaffaq Salti se află în apropierea localității Al-Azraq și găzduiește personal și echipamente militare americane. Instalația a devenit una dintre țintele atacurilor iraniene din ultimele zile, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit informațiilor publicate de CBS, atacurile de peste noapte au provocat pagube mai multor aeronave americane aflate la bază. Cel mai grav caz a fost cel al unui A-10 Thunderbolt, care a fost lovit și a pierdut o aripă.

Aproximativ opt avioane F-15 au suferit, la rândul lor, avarii considerate ușoare și au fost ulterior readuse în serviciu.

Atacuri asupra bazei americane din Iordania, în contextul escaladării cu Iranul

Atacurile au avut loc după ce Iranul a lansat rachete balistice către obiective din Iordania. Armata iordaniană a anunțat că 18 dintre cele 20 de rachete lansate au fost interceptate și distruse, în timp ce două au căzut în zone deschise. Autoritățile nu au raportat victime în urma acestor atacuri.

Iranul a prezentat atacurile drept represalii în contextul confruntării cu Statele Unite. Escaladarea a avut loc după ce forțele americane au atacat petroliere iraniene, în timp ce Teheranul a intensificat la rândul său atacurile asupra unor ținte americane și ale aliaților Washingtonului din regiune.

Recomandarea video

BREAKING Oficialii români care nu sărută drapelul de Ziua Tricolorului vor fi amendați drastic, potrivit unui proiect AUR care se apropie de votul decisiv / Televiziunile și radiourile private, obligate să celebreze tricolorul / Ceremonii obligatorii în școli și instituții / Toate orașele, obligate să aibă o Piață a Tricolorului
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Va face AUR pactul cu diavolul? Mirel Palada explică planul abil al partidului suveranist cu PSD
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Cât cheltuie Guvernul pe trataţii, cocktailuri şi mese oficiale, dar şi pe maşinile de serviciu
Libertatea
Pamela Anderson, dezvăluire-ȘOC despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „Mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”
CSID
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia