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Două superputeri au intrat în vizorul Rusiei. Rușii încearcă să le influențeze alegerile cu armate de boți

Experții suedezi avertizează că rușii încearcă să influențeze alegerile din Germania și Franța prin dezinformarea propagată pe rețelele de socializare. Cele două țări au devenit o prioritate pentru campaniile de dezinformare ale Rusiei.
Două superputeri au intrat în vizorul Rusiei. Rușii încearcă să le influențeze alegerile cu armate de boți
sursă foto: RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 16:42, Politic
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Rusia încearcă să influențeze alegerile din Germania și Franța prin dezinformarea propagată pe rețelele de socializare. Potrivit Clash Report, avertismentul a fost lansat de experții suedezi.

Șeful suedez responsabil cu combaterea dezinformării afirmă că Moscova acordă prioritate alegerilor din Germania și Franța, utilizând rețele de boți și conținut fabricat pentru a accentua diviziunile politice și a slăbi sprijinul public pentru Ucraina.

Sunt folosite platforme de socializare și conturi automatizate pentru a adânci diviziunile politice, susține Magnus Hjort, directorul general al Agenției Suedeze pentru Apărare Psihologică. El a declarat pentru Politico faptul că Moscova consideră alegerile din marile democrații europene drept oportunități de a amplifica polarizarea și de a submina încrederea în instituții.

Germania și Franța, în vizorul armatei de boți a Rusiei

Hjort a indicat viitoarele alegeri regionale și locale din Germania, precum și următorul scrutin prezidențial din Franța, drept ținte principale.

Germania se confruntă cu îngrijorări tot mai mari legate de activitățile ilegale din mediul online puse pe seama Rusiei. În ultima perioadă au apărut numeroase informații false, inclusiv postări și videoclipuri care acuză în mod fals candidații de corupție și infracțiuni cu caracter sexual.

Alegerile din Berlin și din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală sunt programate pentru 20 septembrie. Partidul de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) ar putea să obțină rezultate bune, conform sondajelor. AfD pledează pentru renunțarea la sancțiunile împotriva Rusiei și la ajutorul acordat Ucrainei.

În Franța, Marine Le Pen conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale. Partidul său, „Reuniunea Națională” (Rassemblement National), a fost criticat din cauza simpatiei față de Moscova.

Sprijinul pentru Ucraina, ținta principală a Rusiei

Hjort a afirmat că unul dintre obiectivele principale ale Rusiei este reducerea sprijinului european pentru continuarea asistenței financiare și militare acordate Ucrainei.

Campania rușilor își propune să influențeze alegătorii din țările europene prin propagarea unor afirmații false despre corupția din Ucraina și despre presupuse abuzuri.

Experții suedezi îndeamnă marile companii de tehnologie să acționeze mai ferm împotriva rețelelor coordonate de boți. Acestea acționează precum conturile obișnuite postând mesaje neutre până când sunt activate pentru a servi propagării de informații false.

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