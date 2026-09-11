Diana Buzoianu anunță semnarea ghidului de la AFM pentru programul de baterii. Când va fi lansat

Diana Buzoianu a făcut anunțul printr-o postare încărcată pe contul său de Facebook.

„Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii! 400 de milioane de lei pentru stocare!”, a scris ministra interimară a Mediului.

Potrivit acesteia, nu va mai fi primul venit, primul servit.

„Se vor evalua dosarele în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea care va fi instalată”, a continuat ea.

De asemenea, a precizat că urmează modificarea platformei de înscriere.

Programul se va lansa luna viitoare

Diana Buzoianu a anunțat că „ în luna octombrie, din informațiile de la AFM, se va putea lansa programul”.

Luna trecută, ministra interimară a declarat că prosumatorii ar putea primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Suma vine printr-un nou program național finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Buzoianu a transmis atunci că e vorba de un buget de 400 de milioane de lei, iar ghidul programului a fost pus în august în transparență pentru dezbatere publică.

„400 de milioane de lei vor fi investiți în baterii la nivel național prin fondul de mediu! Prin implementarea finală a acestui program la nivel național vom asigura stocarea a minim 400 MWh”, declara atunci ministra interimară e Mediului.