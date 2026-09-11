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Diana Buzoianu anunță semnarea ghidului de la AFM pentru programul de baterii. Când va fi lansat

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că a semnat ghidul venit de la AFM referitor la programul de baterii. Când va putea fi lansat programul.
Diana Buzoianu anunță semnarea ghidului de la AFM pentru programul de baterii. Când va fi lansat
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 16:52, Politic
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Diana Buzoianu a făcut anunțul printr-o postare încărcată pe contul său de Facebook.

„Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii! 400 de milioane de lei pentru stocare!”, a scris ministra interimară a Mediului.

Potrivit acesteia, nu va mai fi primul venit, primul servit.

„Se vor evalua dosarele în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea care va fi instalată”, a continuat ea.

De asemenea, a precizat că urmează modificarea platformei de înscriere.

Programul se va lansa luna viitoare

Diana Buzoianu a anunțat că „ în luna octombrie, din informațiile de la AFM, se va putea lansa programul”.

Luna trecută, ministra interimară a declarat că prosumatorii ar putea primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Suma vine printr-un nou program național finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Buzoianu a transmis atunci că e vorba de un buget de 400 de milioane de lei, iar ghidul programului a fost pus în august în transparență pentru dezbatere publică.

„400 de milioane de lei vor fi investiți în baterii la nivel național prin fondul de mediu! Prin implementarea finală a acestui program la nivel național vom asigura stocarea a minim 400 MWh”, declara atunci ministra interimară e Mediului.

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