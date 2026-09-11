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Principalul aliat al Rusiei se pregătește de război. În țară ar putea fi decretată mobilizarea

Principalul aliat al Rusiei se pregătește de război. Este vorba despre Belarus. Informația a fost transmisă de președintele țării care a adăugat că ar putea fi decretată mobilizarea.
Principalul aliat al Rusiei se pregătește de război. În țară ar putea fi decretată mobilizarea
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 15:31, Politic
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Principalul aliat al Rusiei se pregătește de război, așa cum a anunțat chiar președintele statului Belarus, Alexander Lukașenko, potrivit Nexta. Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu liderii armate belaruse. El a spus că armata trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, inclusiv cel în care țara este implicată într-un conflict.

„Belarus se pregătește pentru război, pentru a evita un astfel de scenariu”, a spus Lukașenko.

Președintele Alexander Lukașenko nu a exclus mobilizarea.

„Armata trebuie revitalizată, a sosit momentul. Toată armata. Îi vom verifica pe toți. Chiar și până la mobilizare”, a declarat președintele Belarusului.

Verificarea va acoperi tot sistem de apărare al țării, a mai transmis Alexander Lukașenko.

Alianța Belarus-Rusia

Belarus și Rusia au o alianță strategică. Cele două țări au semnat un tratat pentru crearea unei Uniunii Statale în anul 1999. Apoi, în noiembrie 2021, cei doi lideri Lukașenko și Putin au semnat 28 de programe economice comune în domenii precum apărarea, taxele și securitatea. Cetățenii celor două state pot călători, munci și studia în ambele țări fără controale majore la graniță.

Un punct de cotitură a fost în 2020. Alexander Lukașenko a fost acuzat că a falsificat rezultatul alegerilor din acel an. Proteste de amploare au avut loc în Belarus, iar răspunsul conducerii țării a fost să reprime manifestațiile și opoziția.

Din cauza sancțiunilor occidentale, Belarus a devenit dependentă de sprijinul financiar, politic și militar oferit de Rusia lui Vladimir Putin.

Cele două țări și-au aprofundat legăturile după izbucnirea războiului din Ucraina. Din 2022, Belarus a permis Rusiei să folosească teritoriul său ca bază pentru atacuri și echipamente militare.

În plus, Rusia a plasat arme nucleare tactice pe teritoriul belarus, transformând țara într-o avangardă militară în fața NATO.

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