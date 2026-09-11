România va participa la Satul Francofoniei 2026 din Cambodgia. Guvernul a aprobat finanțarea

„Satul Francofoniei este evenimentul cultural și deschis publicului dedicat identității și diversității culturale a statelor și comunităților francofone. Prin pavilioane naționale, expoziții, spectacole, proiecte artistice și întâlniri profesionale, acesta oferă fiecărei țări participante un spațiu propriu de reprezentare și dialog cultural”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Culturii.

Conceptul pavilionului românesc la Phnom Penh

Pavilionul României va fi organizat sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible” (Joc Infinit – Crearea posibilului), integrând patrimoniul național, creația contemporană, noile tehnologii, literatura, muzica și artele performative.

Spațiul este conceput pentru a facilita interacțiunea directă a publicului cu artiștii și specialiștii români prin expoziții interactive, momente artistice, conferințe și activități de promovare turistică și culturală.

„Ne dorim ca pavilionul nostru să fie un spațiu în care patrimoniul poate fi descoperit într-o formă contemporană, iar dialogul dintre artiști, profesioniști și public să deschidă noi posibilități de colaborare. Cultura română are multe de spus în spațiul francofon, iar această participare ne oferă ocazia de a o face cunoscută”, a transmis Andras Demeter, ministrul Culturii.

Prezența națională la eveniment este coordonată de Ministerul Culturii și organizată prin ARTEXIM, instituție în subordinea Culturii, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și alți colaboratori din România și Cambodgia. c

Peste 30 de ani de apartenență la Francofonie

„Participarea României la Satul Francofoniei se înscrie într-o relație instituțională și culturală de peste trei decenii cu Francofonia. România este membră cu drepturi depline a Organizației Internaționale a Francofoniei din 1993, iar în 2006 a găzduit, la București, Summitul Francofoniei, primul summit al organizației desfășurat în Europa în afara Franței”, mai notează Ministerul.

La ediția din 2022, din Djerba, Tunisia, România a prezentat cămașa cu altiță și meșteșugul realizării acesteia, cu puțin timp înainte ca elementul să fie înscris pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO.

În 2024, la Paris, prezența României s-a derulat sub deviza „La Roumanie, j’en ai envie!” (România, vreau să o descopăr!), și prezentat festivalurile internaționale, proiecte muzicale și teatrale și exemple de cooperare culturală în spațiul francofon.