Prima pagină » Știrile zilei » România va participa la Satul Francofoniei 2026 din Cambodgia. Guvernul a aprobat finanțarea

România va participa la Satul Francofoniei 2026 din Cambodgia. Guvernul a aprobat finanțarea

Guvernul României a aprobat vineri finanțare suplimentară a Ministerului Culturii pentru a facilita particparea la Satul Francofoniei 2026, eveniment care va avea loc la Phnom Penh, în Cambodgia, în marja celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei.
România va participa la Satul Francofoniei 2026 din Cambodgia. Guvernul a aprobat finanțarea
Sursa foto: Ministerul Culturii
Radu Mocanu
11 sept. 2026, 13:45, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Satul Francofoniei este evenimentul cultural și deschis publicului dedicat identității și diversității culturale a statelor și comunităților francofone. Prin pavilioane naționale, expoziții, spectacole, proiecte artistice și întâlniri profesionale, acesta oferă fiecărei țări participante un spațiu propriu de reprezentare și dialog cultural”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Culturii. 

Conceptul pavilionului românesc la Phnom Penh

Pavilionul României va fi organizat sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible” (Joc Infinit – Crearea posibilului), integrând patrimoniul național, creația contemporană, noile tehnologii, literatura, muzica și artele performative. 

Spațiul este conceput pentru a facilita interacțiunea directă a publicului cu artiștii și specialiștii români prin expoziții interactive, momente artistice, conferințe și activități de promovare turistică și culturală. 

„Ne dorim ca pavilionul nostru să fie un spațiu în care patrimoniul poate fi descoperit într-o formă contemporană, iar dialogul dintre artiști, profesioniști și public să deschidă noi posibilități de colaborare. Cultura română are multe de spus în spațiul francofon, iar această participare ne oferă ocazia de a o face cunoscută”, a transmis Andras Demeter, ministrul Culturii. 

Prezența națională la eveniment este coordonată de Ministerul Culturii și organizată prin ARTEXIM, instituție în subordinea Culturii, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și alți colaboratori din România și Cambodgia. c

Peste 30 de ani de apartenență la Francofonie

„Participarea României la Satul Francofoniei se înscrie într-o relație instituțională și culturală de peste trei decenii cu Francofonia. România este membră cu drepturi depline a Organizației Internaționale a Francofoniei din 1993, iar în 2006 a găzduit, la București, Summitul Francofoniei, primul summit al organizației desfășurat în Europa în afara Franței”, mai notează Ministerul. 

La ediția din 2022, din Djerba, Tunisia, România a prezentat cămașa cu altiță și meșteșugul realizării acesteia, cu puțin timp înainte ca elementul să fie înscris pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. 

În 2024, la Paris, prezența României s-a derulat sub deviza „La Roumanie, j’en ai envie!” (România, vreau să o descopăr!), și prezentat festivalurile internaționale, proiecte muzicale și teatrale și exemple de cooperare culturală în spațiul francofon. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
GSP.ro
Cine era generalul Dorin Ioniță, găsit împușcat în Prahova. A condus Forțele Întrunite și Parada Militară de 1 Decembrie
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Urgențele economice nu așteaptă noul Guvern. Lista problemelor care s-au adunat și trebuie reparate rapid. „Suntem într-o stagnare ce poate dura decenii”
Libertatea
Ce este șodoul și cum poate fi utilizat împotriva durerilor în gât? Nu mai ai nevoie de medicamente
CSID
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia