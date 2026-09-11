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Nicușor Dan va participa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat în Finlanda

Președintele Nicușor Dan va participa duminică și luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda. Evenimentul este organizat la inițiativa prim-ministrului finlandez Petteri Orpo și reunește lideri ai statelor europene.
Nicușor Dan va participa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat în Finlanda
Sursa foto: Mediafax Foto
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 14:57, Politic
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Reuniunea liderilor europeni va avea loc în orașul Rovaniemi din nordul țării.

Printre oficialii care vor participa la Summitul European se numără Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, alături de reprezentanți ai instituțiilor UE, Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Obiectivul Summitului

Summitul ce va avea loc în perioada 13-14 septembrie are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia.

Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice.

Despre ce va vorbi Nicușor Dan

În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

De asemenea, Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO, prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete. Se numără domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică.

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