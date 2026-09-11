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Avertisment din Suedia: Misiunile țării în cadrul NATO sunt în pericol dacă stânga va câștiga alegerile

Premierul suedez Ulf Kristersson a lansat un avertisment cu două zile înainte de alegerile generale din Suedia, spunând că misiunile țării în cadrul NATO sunt în pericol dacă partidele de stânga vor obține victoria. „Asta ar însemna un guvern care nu va putea lua deciziile interne necesare pentru a ne îndeplini obligațiile față de NATO, de exemplu — cum ar fi cheltuielile, cum ar fi toate misiunile”, a spus oficialul.
Avertisment din Suedia: Misiunile țării în cadrul NATO sunt în pericol dacă stânga va câștiga alegerile
Premierul suedez Ulf Kristersson. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 21:29, Știri externe
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Alegerile generale din Suedia, care vor avea loc duminică, se anunță extrem de strânse. Premierul țării, Ulf Kristersson, a lansat inclusiv un avertisment: misiunile Suediei în cadrul NATO sunt în pericol dacă stânga va câștiga alegerile.

Într-un interviu pentru POLITICO, premierul Kristersson, de centru-dreapta, a subliniat că Europa ar trebui să conștientizeze riscurile de securitate pe care le-ar presupune preluarea puterii de către blocul rival de stânga, scenariu care, potrivit celor mai recente sondaje, ar putea deveni realitate.

El a spus, pentru sursa citată, că în joc, pentru Europa, se află „politica de securitate. Dacă stânga ar câștiga… două dintre cele trei, respectiv două dintre cele patru partide, s-au opus aderării Suediei la NATO. Adică, asta este o realitate, o realitate concretă”, a spus premierul suedez pentru POLITICO.

Premierul suedez: Dacă guvernul nu este unit, pur și simplu nu pot lua aceste decizii

„Asta înseamnă un guvern care nu va putea lua deciziile interne necesare pentru a ne îndeplini obligațiile față de NATO, de exemplu — cum ar fi cheltuielile, cum ar fi toate misiunile”, a avertizat Ulf Kristersson.

„După ce am devenit membri, am luat în fiecare lună, la nivelul guvernului, o decizie legată de NATO. Iar dacă guvernul nu este unit, pur și simplu nu pot lua aceste decizii”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă este de părere că sprijinul pentru Ucraina ar putea fi, de asemenea, pus sub semnul întrebării, Kristersson a răspuns: „Sper din tot sufletul că nu, pentru că am fost uniți în privința Ucrainei — cu o singură excepție. Partidul de Stânga a votat împotriva primului pachet de sprijin pentru Ucraina. De atunci, opt partide din opt au fost unite.”

Pe de altă parte, în cazul în care Kristersson revine în funcția de prim-ministru după alegerile de duminică, el a declarat că este pregătit să le ofere pentru prima dată politicienilor din Partidul Democraților Suedezi, de extremă dreapta, funcții de miniștri în guvernul său.

Suedia a devenit cel mai nou membru al NATO în 2024. Acest pas a reprezentat „un eveniment major” pentru țara cu o populație de 10,6 milioane de locuitori, care a rămas neutră atât în timpul celor două războaie mondiale, cât și pe toată durata Războiului Rece.

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