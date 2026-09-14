Alegerile în Suedia: partidele de centru-stânga conduc la limită după numărarea majorității voturilor

Sondajele la ieșirea din urne în Suedia sugerau că țara se îndrepta spre un guvern complet nou, cu înclinații de stânga. Dar, pe măsură ce voturile erau numărate, a devenit evident că cursa era prea strânsă pentru a fi stabilită și că ar putea dura zile întregi până se va clarifica, potrivit The Guardian.

Cu 80% din voturi numărate, exista un singur loc între blocurile de stânga și dreapta. Partidele de opoziție cu înclinații de stânga, conduse de social-democrata Magdalena Andersson, au avut 175, iar partidele de dreapta, conduse de prim-ministrul moderaților, Ulf Kristersson, au avut 174.

La ora 22:30, ora locală, postul de televiziune SVT a prezis că există doar 20.000 de voturi între cele două blocuri.

Autoritatea electorală a declarat că numărătoarea preliminară a voturilor ar putea să nu fie gata până joi.

Fiecare vot trebuie numărat

Social-democrații rămân cel mai mare partid din Suedia, dar par să fi obținut cel mai slab rezultat din ultimele decenii. Vorbind cu puțin înainte de miezul nopții, ora locală, Andersson s-a adresat susținătorilor săi pentru a le spune că fiecare vot trebuie numărat.

„Va trebui să așteptăm rezultatele finale ale alegerilor. Dar mesajul meu este clar: noi, social-democrații, vom fi întotdeauna pregătiți să ne asumăm responsabilitatea pentru rezultat. Se pare că va fi foarte echilibrat”, a spus ea.

„Dar acum conducem. Dacă se menține, atunci Suedia va avea un nou guvern. Dar trebuie să așteptăm rezultatul final, așa că permiteți-mi să închei de unde am început, în democrație, cel mai bun lucru pe care îl avem.”

Extrema dreaptă speră să intre la guvernare pentru prima dată

A fost o noapte proastă și pentru Democrații Suedezi de extremă dreapta, care speră să intre la guvernare pentru prima dată. Aceștia au alunecat de pe locul al doilea ca mărime din țară pe locul trei.

Viceprim-ministrul Ebba Busch, din partea creștin-democraților, le-a spus susținătorilor săi că Suedia se va „afunda în incertitudine” și că ar putea fi nevoită să aștepte până miercuri pentru un rezultat. Dar a rămas ferm convinsă că coaliția de guvernământ, cu înclinații de dreapta, ar trebui să rămână la guvernare.