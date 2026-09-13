Nicușor Dan, la Summitul Arctic de la Rovaniemi: Securitatea Europei este o preocupare comună

Șeful statului a transmis, duminică, un mesaj despre importanța cooperării europene în domeniul securității.

„Îi mulțumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitația de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a subliniat că evoluțiile dintr-o regiune a Europei pot avea efecte asupra întregului continent.

„Securitatea Europei este o preocupare comună. Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecințe directe asupra tuturor”, a transmis Nicușor Dan.

El a evidențiat, totodată, legăturile tot mai clare dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră, în contextul preocupărilor privind securitatea europeană.