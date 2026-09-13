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Nicușor Dan, la Summitul Arctic de la Rovaniemi: Securitatea Europei este o preocupare comună

Președintele Nicușor Dan participă la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda, la invitația premierului finlandez Petteri Orpo.
Nicușor Dan, la Summitul Arctic de la Rovaniemi: Securitatea Europei este o preocupare comună
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Andrei Rachieru
13 sept. 2026, 22:52, Politic
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Șeful statului a transmis, duminică, un mesaj despre importanța cooperării europene în domeniul securității.

„Îi mulțumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitația de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a subliniat că evoluțiile dintr-o regiune a Europei pot avea efecte asupra întregului continent.

„Securitatea Europei este o preocupare comună. Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecințe directe asupra tuturor”, a transmis Nicușor Dan.

El a evidențiat, totodată, legăturile tot mai clare dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră, în contextul preocupărilor privind securitatea europeană.

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