Președintele Nicușor Dan merge în Finlanda: Participă duminică și luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice

Președintele Nicușor Dan participă, duminică și luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, care are drept obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

Reuniunea liderilor europeni va avea loc în orașul Rovaniemi, din nordul Finlandei.

Potrivit agendei anunțate de Administrația Prezidențială, duminică, începând cu ora 19:00, șeful statului va participa la cina de lucru găzduită de premierul finlandez Petteri Orpo.

Luni, încă de dimineață, Nicușor Dan va vizita baza militară Lapland Air Wing, urmând ca în jurul orei 11:15 să ia parte la o sesiune de lucru.

Dejunul de lucru va avea loc începând cu ora 12:45, urmând ca o conferință comună de presă cu liderii participanți la Summit să aibă loc la ora 14:45.

Cine va mai participa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice

La summit vor mai participa cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk, premierul danez Mette Frederiksen.

De asemenea, la summit vor veni și reprezentanți ai instituțiilor UE, respectiv președintele Consiliului European, António Costa, dar și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Despre ce va vorbi Nicușor Dan

În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

De asemenea, șeful statului va exprima interesul și disponibilitatea țării de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO, prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete.