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Nicușor Dan, discuții cu președintele Eurogrupului despre viitorul buget al UE: România susține un buget european ambițios

Președintele Nicușor Dan a discutat cu șeful Eurogrupului despre viitorul buget al Uniunii Europene și despre digitalizarea administrației fiscale pentru reducerea evaziunii.
Nicușor Dan, discuții cu președintele Eurogrupului despre viitorul buget al UE: România susține un buget european ambițios
Sursa foto: Nicușor Dan/X
Maria Nițu
11 sept. 2026, 17:43, Politic
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Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a avut o discuție cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene și despre „digitalizarea administrației fiscale”.

Acesta a transmis, într-o postare pe pagina sa de X, că România susține un buget european ambițios, care să „răspundă priorităților comune: statelor membre.

„Am avut astăzi o discuție cu Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, despre viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget european ambițios, care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a precizat că discuțiile au vizat și situația administrației fiscale din România, în special digitalizarea acesteia și măsurile care pot contribui la o colectare mai bună a taxelor.

„Am discutat și despre digitalizarea administrației fiscale și despre măsurile prin care putem crește eficiența colectării și reduce evaziunea”, a transmis șeful statului.

România poate folosi experiența celorlalte state membre și cooperarea la nivel european pentru a accelera progresele în acest domeniu, precizează șeful statului.

„Experiența statelor membre și cooperarea europeană ne pot ajuta să facem progrese mai rapide în această direcție”, a mai scris președintele.

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